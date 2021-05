CPI da Covid: depoimento de Teich é adiado para quarta às 10h

Depoimento do ex-ministro Henrique Mandetta demorou mais do que o esperado. Fala de Nelson Teich ficará para o espaço que seria de Pazuello, adiado sem previsão de data, após alegar que corre risco de infecção de Covid edit

247 - O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), anunciou que o depoimento do ex-ministro da Saúde Nelson Teich foi adiado para quarta-feira às 10h.

O comparecimento de Teich estava programado para a tarde desta terça, mas o depoimento do ex-ministro Henrique Mandetta demorou mais do que o esperado - começou às 10h e não foi encerrado até a publicação desta matéria, às 15h45.

A quarta-feira estava reservada para que os senadores da CPI ouvissem o último ministro da pasta antes do atual, general Eduardo Pazuello. No entanto, Pazuello alegou hoje que não irá comparecer por estar com suspeita de Covid . Após fugir, foi chamado de “covarde” nas redes sociais .

O senador Omar Aziz afirmou que nem que a CPI aguarde os 14 dias de quarentena de Pazuello, mas irá aguardar para ouvi-lo pessoalmente.

O relator da CPI, senador Renan Calheiros, também não engoliu a desculpa . “Faça um teste de Covid e participe da CPI”, defendeu Calheiros durante a audiência desta terça-feira (4) que ouviu o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta.

