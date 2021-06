Senador Carlos Heinze voltar a mencionar ex-atriz pornô e Luana Araújo rebate: "não é da minha alçada"

A médica infectologista, em depoimento à CPI da Covid, escancarou a fragilidade do discurso do senador Luis Carlos Heinze, que repetidamente utiliza dados duvidosos para defender o chamado "tratamento precoce" contra a Covid-19 edit

247 - A médica infectologista Luana Araújo, em depoimento à CPI da Covid-19 nesta quarta-feira (2), escancarou as fragilidades do discurso do senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) em defesa do suposto "tratamento precoce" contra a Covid-19.

Heinze, que sempre utiliza os mesmos dados duvidosos para sustentar sua tese de que o tratamento precoce é eficaz, voltou a citar a atriz pornô Mia Khalifa em uma de suas afirmações. Segundo ele, a empresa de Mia teria sido responsável por "contratar" uma pesquisa publicada na revista The Lancet que constatava a ineficácia do tratamento precoce.

Ao dizer que 28 países utilizam o chamado "tratamento precoce" contra o coronavírus, o senador ouviu da especialista que o mundo tem 200 países, e que todos os outros não utilizam.

“Não é da minha alçada”, respondeu Luana Araújo ao ser questionada pelo senador Luiz Carlos Heinze sobre uma suposta pesquisa realizada pela empresa de uma atriz pornô.

Ao ouvir que 28 países usam tratamento precoce, a médica respondeu que o mundo tem 200 países



