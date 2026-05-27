BH recebe lançamento de "O mestre e o moço: as cartas de Mário de Andrade & Wilson Castelo Branco"

247 - Belo Horizonte recebe na terça-feira (2), às 19h, o lançamento do livro "O mestre e o moço: as cartas de Mário de Andrade & Wilson Castelo Branco", na Academia Mineira de Letras. A obra apresenta a correspondência inédita trocada entre Mário de Andrade e Wilson Castelo Branco entre 1939 e 1944.

O evento contará com uma conversa entre Maria Cristina Castello Branco, Henrique José Castelo Branco e João Pombo Barile. O lançamento também marca os 40 anos da morte de Wilson Castelo Branco.

O livro reúne debates sobre literatura, crítica, modernismo e cultura brasileira, além de reflexões pessoais sobre guerra, criação artística, solidão e os desafios intelectuais do período. A publicação também retrata a circulação de ideias entre Minas Gerais e São Paulo em uma fase decisiva do modernismo brasileiro.

A edição tem apresentação do professor da UFMG e escritor Leandro Garcia, especialista em epistolografia. O material reúne transcrições das cartas, notas explicativas e fac-símiles de documentos preservados ao longo de décadas.

Segundo Cristina Castelo Branco, organizadora da obra, a publicação busca preservar a memória e a trajetória intelectual de Wilson Castelo Branco. "Esta publicação é, portanto, mais do que um registro histórico. É também um gesto de memória e reconhecimento", afirmou.

No prefácio, Leandro Garcia afirma que a troca de correspondências oferece elementos importantes para compreender a obra e a trajetória dos dois autores. "Uma complexa relação de amizade que deixou um importante legado para a nossa vida literária e para a cultura brasileira", escreveu.

Sobre os autores

Mário de Andrade foi escritor, poeta, crítico e musicólogo. Autor de obras como Macunaíma e Pauliceia Desvairada, teve papel central no modernismo brasileiro e na renovação da literatura nacional após a Semana de Arte Moderna de 1922.

Wilson Castelo Branco formou-se em direito pela UMG, atual UFMG, em 1943. Atuou como advogado, jornalista e crítico literário em jornais como Diário de Minas, Folha de Minas e Estado de Minas. Também foi editor-chefe do Suplemento Literário de Minas Gerais e coautor do livro de ensaios Mário de Andrade.

Serviço

Lançamento do livro O mestre e o moço: as cartas de Mário de Andrade & Wilson Castelo Branco

Data: terça-feira (2)

Horário: 19h

Local: Academia Mineira de Letras

Endereço: Rua da Bahia, 1466, Lourdes, Belo Horizonte