BNDES bate recorde de inscrições em edital de cinema com 565 projetos

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) encerrou o período de inscrições de seu novo Edital de Cinema com um resultado histórico: 565 projetos cadastrados. O número representa o maior volume de inscrições já registrado na iniciativa, consolidando o interesse crescente do setor audiovisual em buscar apoio institucional.

A última edição do edital, realizada em 2016, havia recebido 358 projetos — até então, o maior número de participantes. Nesta nova fase, o banco destinará um total de R$ 15 milhões para o financiamento de 25 longas-metragens, com valor individual de R$ 600 mil por obra.

Os filmes contemplados deverão ser exibidos em salas de cinema ou plataformas de streaming entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2026, conforme as regras do edital. A proposta tem como objetivo estimular a produção nacional, fortalecer a cadeia do audiovisual e ampliar o alcance das obras brasileiras junto ao público.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou o compromisso da instituição com o setor cultural e ressaltou a importância estratégica do audiovisual. “O principal esforço do BNDES na cultura é o restauro do patrimônio histórico, mas temos nos empenhado para ampliar os recursos para o audiovisual, um estratégico segmento da economia criativa”, afirmou.

O edital contempla cinco categorias distintas: ficção comercial, ficção autoral, documentário, animação e selecionados em festivais. Esta última, inédita na história dos editais do banco, busca impulsionar a presença do cinema brasileiro em circuitos internacionais, reconhecendo o mérito artístico e a projeção das produções nacionais em eventos de prestígio.