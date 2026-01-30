Catherine O'Hara, estrela de “Schitt's Creek” e “Esqueceram de Mim”, morre aos 71 anos

30 Jan (Reuters) - Catherine O'Hara, a atriz vencedora do Emmy que interpretou a excêntrica Moira Rose em "Schitt's Creek" e ganhou fama mundial, faleceu aos 71 anos, informou um representante do escritório de seu empresário, Marc Gurvitz.

O'Hara também interpretou Kate McCallister, a mãe do personagem de Macaulay Culkin no filme "Esqueceram de Mim", e Delia Deetz no filme "Beetlejuice".

A BBC informou, a partir de um comunicado da Creative Artists Agency, que ela faleceu nesta sexta-feira em sua casa em Los Angeles, após uma breve doença.

A interpretação de O'Hara como Rose em "Schitt's Creek" lhe rendeu o Emmy de 2020 de melhor atriz de comédia e ajudou a impulsionar a série de TV para o domínio da temporada de prêmios no Globo de Ouro de 2021.

(Reportagem de Danielle Broadway)