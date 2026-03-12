247 - Os pesquisadores Elias Jabbour e Roland Boer lançam o livro "Poder e socialismo: Governança, classes, ciência e projetamento na China", obra que analisa os fundamentos econômicos, políticos e filosóficos do desenvolvimento chinês nas últimas décadas. Publicado pela editora Boitempo, o trabalho investiga o que os autores definem como economia do projetamento e sua relação com o socialismo com características chinesas.

O livro amplia o debate iniciado em "China: o socialismo do século XXI", publicado em 2021 por Elias Jabbour em parceria com Alberto Gabriele. Na obra anterior, o foco esteve nas relações de propriedade e nos mecanismos de planejamento econômico adotados pelo país asiático. Na nova publicação, os autores direcionam a análise para a estrutura política e o modelo de governança do país. O estudo examina como esses elementos se articulam com o planejamento econômico e com a formação da atual economia chinesa.

A obra discute ainda o processo que permitiu à China, nação com quase 1,5 bilhão de habitantes, combinar crescimento econômico consistente com planejamento estatal e a formação de uma ampla base industrial e científica. Outro ponto abordado no livro é o papel da filosofia na organização da governança chinesa. Segundo os autores, a tradição filosófica exerce influência prática na formulação de políticas públicas e no planejamento de longo prazo do país.

Sobre os autores

Elias Jabbour é professor associado da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pesquisador da economia chinesa e do socialismo há cerca de três décadas, atuou como consultor do Novo Banco de Desenvolvimento, instituição sediada em Xangai. Em 2022, recebeu o Special Book Award of China, prêmio concedido a autores estrangeiros.

Roland Boer é professor da Escola de Filosofia da Renmin University of China, em Pequim. Entre suas obras recentes estão Socialism in Power: On the History and Theory of Socialist Governance, de 2023, e Socialism with Chinese Characteristics: A Guide for Foreigners, de 2021.

Serviço

O lançamento do livro "Poder e socialismo: Governança, classes, ciência e projetamento na China" será realizado na sexta-feira (13), às 19h, no Clube de Engenharia, no Centro do Rio de Janeiro (RJ).