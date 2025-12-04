Escritora egípcia Salwa Bakr é primeira a conquistar Prêmio de Literatura do BRICS

247 - Após a votação do júri internacional, a escritora egípcia Salwa Bakr, uma das mais renomadas representantes da prosa árabe contemporânea, foi eleita vencedora do Prêmio de Literatura do BRICS. Autora de sete coletâneas de contos, sete romances e uma peça de teatro, suas obras foram traduzidas para diversos idiomas europeus. A reportagem é da TV BRICS:



O anúncio da premiação ocorreu após o Festival de Artes dos Países do BRICS, realizado em Khabarovsk, na Rússia, na última semana. A cerimônia aconteceu no Palácio Cultural da Cidade e contou com a presença de representantes da administração da região, diplomatas, escritores, editores e ativistas de países do BRICS e de Estados parceiros. O parceiro informativo do prêmio foi o "Grupo de Mídia Eurasiático".



"A escolha de Salwa Bakr como primeira laureada do Prêmio Literário BRICS é um sinal para editoras e instituições culturais de nossos países. Tenho certeza de que suas obras serão traduzidas para o russo e seu nome se tornará conhecido nos países do BRICS, não apenas por um público especializado, mas por um público amplo", afirmou o embaixador do Prêmio de Literatura do BRICS, diretor-geral do "Grupo de Mídia Eurasiático" e doutor em Filosofia, Serguei Demenski.



Ele destacou que a obra de Salwa Bakr reflete plenamente o espírito do prêmio: seus livros são escritos na linguagem mais significativa para o BRICS, a chamada "linguagem da diplomacia popular", que facilita o entendimento entre pessoas de diferentes países, promovendo a solidariedade e o compartilhamento de valores comuns. A escritora mencionou isso em uma entrevista recente, ao comentar sua inclusão na lista final do prêmio.



A premiação do vencedor ocorrerá em breve, com data e local a serem anunciados.



O prêmio especial "Por Inovações na Literatura" foi concedido ao escritor indonésio Denny JA, em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento do chamado ensaio poético, um gênero que combina recursos líricos com elementos factuais.



A coordenadora nacional da BRICS Literature Network na Indonésia, Sastri Bakry, ressaltou o simbolismo de que, na primeira edição do prêmio, o Egito e a Indonésia foram reconhecidos:



"Estou muito orgulhosa da escritora Salwa Bakr, do Egito, que sempre fala em nome das mulheres. Também me orgulho de que Denny tenha recebido o prêmio 'Por Inovações na Literatura'. Ele merece essa conquista e, sem perceber, já elevou o nome da Indonésia no cenário global", afirmou.



O vice-cônsul da Índia em Vladivostok, Kumar Karan, observou que a escolha de Khabarovsk como palco da final do Prêmio de Literatura do BRICS reforça seu papel como porta de entrada do Extremo Oriente da Rússia e ponte cultural entre os países do BRICS.



"Estamos olhando atentamente para o futuro. O terceiro fórum BRICS Valores Tradicionais ocorrerá na Índia, e será lá que a lista preliminar do Prêmio de Literatura do BRICS 2026 será apresentada. Para nós, isso não é apenas uma honra, mas uma oportunidade de desenvolver ainda mais a cooperação cultural, que serve de base para o fortalecimento das conexões políticas, econômicas e humanas entre os países do grupo", destacou.



O Prêmio de Literatura do BRICS, criado em novembro de 2024 durante o fórum BRICS "Valores Tradicionais", é uma nova premiação internacional. Ele apoia autores contemporâneos cujas obras refletem os valores culturais e espirituais dos povos dos países-membros e contribui para a promoção de traduções e a publicação de livros nos idiomas das nações participantes.



Os organizadores criaram uma diretoria e formaram um júri em cada país para indicar candidatos que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da literatura. A lista preliminar do prêmio foi anunciada no Brasil e, após um mês de votação, restaram 10 finalistas, um de cada país. A lista final foi apresentada em Jacarta, na Indonésia.



Além de Salwa Bakr, concorreram ao prêmio a escritora brasileira Ana Maria Gonçalves, o escritor e poeta indiano Sonu Saini, o escritor, comentarista e blogueiro chinês Ma Boyong, a escritora e pesquisadora de cultura dos Emirados Árabes Unidos Reem Al Kamali, o escritor e ativista Abere Adamu, da Etiópia, a escritora e poetisa sul-africana Nthabiseng JahRose Jafta, o escritor indonésio Denny JA, o escritor e jornalista russo Aleksei Varlamov e o escritor e poeta iraniano Mansour Alimoradi.