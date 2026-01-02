Globo confirma 'Avenida Brasil 2' no horário nobre de 2027 e inicia pré-produção

247 - A TV Globo deu sinal verde para a produção de Avenida Brasil 2 e já colocou a nova novela em fase de pré-produção. A continuação do folhetim, um dos maiores sucessos da história recente da emissora, está programada para ocupar o horário nobre a partir de janeiro de 2027. O projeto avançou após a aprovação do argumento final desenvolvido por João Emanuel Carneiro, que passou por ajustes solicitados pela direção de dramaturgia da casa, informa o F5.

A previsão interna é de que a nova novela estreie no dia 25 de janeiro de 2027, marcando o retorno do universo que conquistou o público em sua exibição original.

Entre as confirmações mais aguardadas está o retorno de Adriana Esteves ao papel de Carminha, a vilã que se tornou um ícone da teledramaturgia brasileira. Na nova fase da história, a personagem voltará ao centro da trama em um arco que mistura redenção e vingança. Já Débora Falabella, intérprete de Nina na primeira versão, deve fazer apenas uma participação pontual, sem permanecer durante toda a narrativa.

Outro destaque será a personagem Agatha, filha de Carminha, que era criança na novela original e agora ganhará maior relevância no desenvolvimento da história. A trama voltará a se passar no bairro do Divino, mas com mudanças significativas no elenco. Segundo a projeção da Globo, mais da metade dos atores da versão original não deve ser convidada para a continuação, seja pela ausência de seus núcleos no roteiro ou pela introdução de novos personagens.

Alguns núcleos já estão fora do planejamento, como os de Cadinho, vivido por Alexandre Borges, e Suellen, interpretada por Isis Valverde. Também não está prevista a presença de Tessália, personagem que impulsionou a carreira de Débora Nascimento na primeira Avenida Brasil.

A direção de Avenida Brasil 2 ficará novamente a cargo de Ricardo Waddington, responsável por conduzir a versão original do sucesso. O diretor foi contratado especialmente para a nova produção de João Emanuel Carneiro, retomando a parceria que marcou a primeira novela.

Internamente, a Globo sustenta que sequências de novelas têm encontrado boa receptividade junto ao público. Produções como Verdades Secretas 2, exibida em 2021, e Êta Mundo Melhor!, atualmente no ar na faixa das seis, registraram resultados positivos de audiência. Avenida Brasil, por sua vez, é lembrada como o último grande fenômeno de comoção nacional da teledramaturgia, com um capítulo final que se aproximou dos 60 pontos de audiência na Grande São Paulo.

O impacto da novela se manteve ao longo dos anos. Entre 2019 e 2020, a reprise da trama voltou a alcançar índices expressivos de audiência na TV aberta. Hoje, Avenida Brasil segue disponível no Globoplay e figura entre os dez conteúdos mais assistidos da plataforma de streaming da própria emissora, reforçando a aposta da Globo na força duradoura da história para sua volta ao horário nobre.