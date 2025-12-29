Fantástico, da Globo, encerra 2025 com a menor audiência da história

247 - O tradicional programa 'Fantástico', exibido aos domingos pela TV Globo, terminou o ano de 2025 enfrentando o momento mais delicado de sua história em termos de audiência. A produção fechou o período com desempenho inferior a qualquer outro desde sua estreia, consolidando um cenário de perda gradual de público que vem se acentuando nos últimos anos, informa o F5.

O Fantástico alcançou média de 16 pontos de audiência na Grande São Paulo ao longo de 2025. O índice é o mais baixo já registrado desde 1973, ano em que o programa foi lançado, e também representa o pior resultado da última década.

O desempenho confirma uma trajetória descendente observada recentemente. Em 2024, o dominical havia fechado o ano com média de 16,8 pontos, o que indica uma retração de cerca de 5% em apenas um ano. A queda, no entanto, é ainda mais expressiva quando analisada em um intervalo maior.

Desde 2022, quando o Fantástico registrou 19 pontos de média, a redução acumulada chega a 16,3%, evidenciando uma perda consistente de telespectadores na principal vitrine jornalística dominical da emissora.

Em termos práticos, o impacto é significativo. Em 2025, cada ponto de audiência na Grande São Paulo — principal mercado publicitário do país — correspondeu a aproximadamente 199 mil telespectadores. Assim, a diferença de alguns pontos representa centenas de milhares de pessoas a menos acompanhando o programa a cada edição.

O resultado reforça os desafios enfrentados pela televisão aberta em um cenário de mudanças profundas no consumo de conteúdo audiovisual, marcado pela fragmentação de audiência e pela concorrência crescente das plataformas digitais.