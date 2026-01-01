Ao vivo na Globo, banhista comemora prisão de Bolsonaro: "não tem nada melhor" (vídeo)

247 - Uma entrada ao vivo da televisão chamou atenção nesta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, ao levar ao ar uma manifestação política inesperada em meio a uma cobertura típica de verão no litoral do Paraná. Durante a entrevista, um banhista comemorou a prisão de Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena de mais de 27 anos em regime fechado por tentativa de golpe de Estado.

O episódio ocorreu durante uma transmissão da RPC, afiliada da Rede Globo no Paraná. Ao conversar com um frequentador da praia, o repórter perguntou o nome do entrevistado e se ele estava aproveitando o bom tempo. Identificado como Thiago Bagatin, o banhista respondeu: “‘Ah’, uma maravilha né. Sol, mar gostoso, Bolsonaro preso… Não tem nada melhor do que isso”. Em seguida, o repórter agradeceu a participação e encerrou a entrada ao vivo.