Governo federal anuncia cronograma de repasses do 2º Ciclo da Lei Aldir Blanc

247 - O governo federal anunciou o cronograma de repasses do segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), iniciativa voltada ao fortalecimento e à ampliação do acesso às políticas culturais em todo o país. De acordo com o planejamento oficial, os pagamentos terão início ainda neste mês, contemplando inicialmente as capitais brasileiras.

Segundo o Ministério da Cultura, os recursos destinados às capitais serão liberados em dezembro de 2025, enquanto os demais municípios receberão os valores a partir de janeiro de 2026.

O ministério explica que os pagamentos ocorrerão de forma escalonada, seguindo um cronograma estruturado para otimizar a distribuição dos recursos e garantir maior eficiência no processo. A PNAB é apresentada como um marco na consolidação de uma política cultural de alcance nacional, com foco no apoio contínuo a trabalhadores da cultura, entidades culturais e projetos desenvolvidos em todas as regiões do Brasil.

Os valores destinados a cada município variam conforme o número de habitantes e podem ser consultados diretamente no site do Ministério da Cultura. A pasta destaca que a metodologia de cálculo busca assegurar uma distribuição proporcional e alinhada às características demográficas de cada localidade.

No comunicado, o Ministério da Cultura reforça o compromisso com a transparência e a boa execução dos recursos públicos, ressaltando a importância da Política Nacional Aldir Blanc para a manutenção e o fortalecimento do setor cultural brasileiro.