Integrante do AC/DC, Stevie Young é internado às vésperas de shows em Buenos Aires

Reuters - Stevie Young, guitarrista da lendária banda de rock australiana AC/DC, foi hospitalizado em Buenos Aires, capital da Argentina, mas ainda deve se apresentar na próxima semana, disse um porta-voz da banda à Reuters nesta quinta-feira.

"Por precaução, ele foi internado em um hospital local, onde está sendo submetido a uma bateria completa de exames", disse o porta-voz sobre o músico de 69 anos, nascido em Glasgow.

"Stevie está se saindo bem e está de bom humor. Ele está ansioso para subir ao palco na segunda-feira."

O AC/DC, uma das bandas de rock mais influentes do último meio século, está programada para se apresentar em Buenos Aires nos dias 23, 27 e 31 de março como parte de sua turnê internacional "Power Up".

O último show da banda foi realizado há alguns dias em Santiago, no Chile, e ela está programada para tocar na Cidade do México no início de abril.

BASE DE FÃS ARGENTINOS

Do lado de fora do luxuoso hotel Four Seasons, cerca de uma dúzia de fãs se reuniram atrás de uma cerca perimetral, aguardando a chegada dos membros da banda, enquanto vários seguranças do hotel ficavam nas entradas.

O AC/DC há muito tempo mantém uma forte base de fãs na América do Sul, especialmente na Argentina, cujo presidente Javier Milei é um fã declarado de rock e já cantou várias vezes músicas de metal em comícios, vestindo uma jaqueta de couro.

A última vez que o AC/DC esteve na Argentina foi em 2009.

Houve uma demanda tão grande para o primeiro show no Estádio Monumental da cidade -- com capacidade para 85.000 pessoas -- que a banda anunciou mais dois shows, que esgotaram rapidamente.

O estádio, do River Plate, já recebeu artistas como os Rolling Stones, Roger Waters, Coldplay e as lendas do rock argentino Soda Stereo. O AC/DC atraiu quase 200.000 fãs em sua última visita, há mais de 16 anos.

Ao longo dos anos, os membros da banda passaram por contratempos, pausas e mudanças relacionadas à saúde.

O próprio Young substituiu seu tio Malcolm Young -- que cofundou a banda -- em 2014, três anos antes de ele falecer aos 64 anos, após sofrer de demência. Seu tio fundou a banda em 1973, em Sydney, com seu irmão Angus.

Bon Scott, o vocalista principal durante a ascensão da banda na década de 1970, morreu em 1980 depois de uma noite de muita bebida.

O atual vocalista Brian Johnson se afastou em 2016 devido a problemas auditivos, mas depois retornou. O baterista Phil Rudd e o baixista Cliff Williams também entraram e saíram da banda em vários períodos.