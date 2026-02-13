Lula veta participação de ministros em desfile em sua homenagem na Sapucaí

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou que ministros e auxiliares do governo federal não participem do desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que o homenageará no domingo (15) no Sambódromo do Rio de Janeiro. A decisão foi comunicada à equipe do governo na quinta-feira (12) e ocorre em meio a debates sobre possíveis questionamentos políticos envolvendo o evento, segundo a Folha de São Paulo.

Integrantes do governo que desejarem assistir ao desfile deverão arcar com os próprios custos de passagem e hospedagem. A orientação também estabelece que não será permitida a marcação de compromissos oficiais que coincidam artificialmente com o Carnaval do Rio. A exceção é a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, que não ocupa cargo no governo e participará como um dos destaques do último carro alegórico da escola, seguido da ala “Amigos de Lula”.

A decisão foi tomada mesmo após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitar, por unanimidade, dois pedidos de representação por suposta propaganda eleitoral antecipada contra o presidente, o PT e a própria escola de samba. A relatora do caso, ministra Estela Aranha — indicada ao tribunal por Lula — afastou a possibilidade de suspensão do desfile. Em sua decisão, argumentou que restringir manifestações artísticas e culturais previamente “por se ter notícias de ter manifestações políticas” configuraria “censura prévia, indireta e restrição desproporcional ao debate democrático”.

Nos bastidores do Palácio do Planalto, a eventual presença de ministros na Marquês de Sapucaí foi tema de reuniões. A avaliação predominante foi a de que, embora não exista impedimento legal para a realização da homenagem, seria prudente evitar situações que pudessem gerar questionamentos futuros. Por sugestão do governo, o PT também deve recomendar a ocupantes de cargos eletivos que não participem do desfile.

A ala dedicada ao presidente deverá ser composta majoritariamente por parentes e amigos, além de integrantes do grupo de advogados Prerrogativas. Coordenador do grupo, Marco Aurélio Carvalho defendeu o caráter cultural da apresentação. Segundo ele, não há motivação eleitoral na homenagem. Ao comentar críticas ao desfile, afirmou que é “inconcebível a tentativa de criminalização da homenagem ao presidente”, sustentando que isso configura censura prévia à escola de samba.

Marco Aurélio também comentou a destinação de R$ 12 milhões da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) à Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro). Ele destacou que o valor foi dividido entre as agremiações do Grupo Especial, com repasse de R$ 1 milhão para cada escola.

Pré-candidato à reeleição, Lula será o enredo da Acadêmicos de Niterói, estreante no Grupo Especial do carnaval carioca. Com o tema “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, o desfile exalta a trajetória política do presidente e inclui referências como o coro “olê, olê, olá, Lula! Lula!”, o mote “o amor venceu o medo” e menções ao número 13, associado ao PT.

O enredo também retrata a história de Dona Lindu, mãe do presidente, frequentemente citada por ele em discursos públicos. O próprio Lula tem demonstrado entusiasmo com a homenagem e chegou a apresentar o samba-enredo em jantares, inclusive com parlamentares.