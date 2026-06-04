Nando Reis defende Renato Freitas após parecer por cassação

247 – O cantor e compositor Nando Reis manifestou solidariedade ao deputado estadual Renato Freitas (PT-PR) depois que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou parecer pela cassação do mandato do parlamentar.

Em vídeo na rede social X, o músico saiu em defesa de Renato Freitas e classificou o deputado como "representante do povo, a voz dos excluídos, dos oprimidos". Nando Reis também criticou o processo político contra o petista e associou o caso à defesa da vontade popular expressa nas urnas.

"O Brasil parece não compreender o significado de uma democracia. É fundamental mantermos aquilo que é da vontade do povo. Um homem eleito legitimamente está sendo perseguido", afirmou Nando Reis.

O caso analisado pelo Conselho de Ética envolve uma confusão entre Renato Freitas e um manobrista no centro de Curitiba. O deputado afirma que reagiu a uma tentativa de atropelamento contra ele e sua esposa grávida.

O parecer que recomenda a cassação recebeu aval do Conselho de Ética com apenas um voto contrário, registrado pelo deputado Doutor Antenor (PT). O relatório aprovado leva a assinatura do deputado Márcio Pacheco (Republicanos).

A tramitação segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná. Essa etapa representa um passo obrigatório antes de o caso chegar ao plenário, onde os deputados votarão a possibilidade de cassação definitiva.

A perda do mandato dependerá de maioria absoluta de votos no plenário da Alep. Renato Freitas informou que recorrerá à CCJ contra o parecer aprovado pelo Conselho de Ética.

O deputado classificou o processo como "mais uma demonstração de perseguição política sistemática" e "um assassinato político, fruto do racismo institucional". Freitas também afirmou que o caso representa uma vingança do deputado Ademar Traiano (PSD), ex-presidente da Assembleia.