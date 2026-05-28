Plataforma Tela Brasil: Lula lança streaming público e gratuito do audiovisual nacional
Lançamento será realizado neste sábado (30), às 12h, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro
247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa neste sábado (30), no Rio de Janeiro (RJ), do lançamento da Plataforma Tela Brasil, serviço público e gratuito de streaming voltado ao audiovisual brasileiro. O evento ocorrerá às 12h, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, e contará também com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes.
Desenvolvida pelo Ministério da Cultura com apoio da Universidade Federal de Alagoas, a plataforma utiliza tecnologia brasileira e foi estruturada como política pública para ampliar o acesso da população à produção audiovisual nacional. A Tela Brasil funcionará como uma plataforma pública de vídeo sob demanda e terá integração com o sistema Gov.br.
A proposta é disponibilizar gratuitamente obras audiovisuais brasileiras, ampliando a circulação da produção nacional e o acesso da população a conteúdos culturais do país.
Economia criativa
Durante a cerimônia, Lula também assinará o decreto que cria a Política Nacional de Economia Criativa, denominada Brasil Criativo. A iniciativa do Ministério da Cultura busca consolidar a economia criativa como estratégia de geração de trabalho e renda.
Segundo o governo federal, a política pretende reconhecer a dimensão cultural e simbólica dos bens e serviços produzidos no país, além de contribuir para o desenvolvimento econômico, social, ambiental, político e humano.