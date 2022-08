Prefeitura contrata Gusttavo Lima e Wesley Safadão para fazer shows de quase R$ 2 milhões

Apoie o 247

247 - A Prefeitura de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, contratou o cantor Gusttavo Lima para fazer um show no dia 7 de setembro. O artista receberá R$ 1 milhão, de acordo com a Inexigibilidade 009/2022. O cantor Wesley Safadão também se apresentará na cidade por R$ 700 mil. A informação foi publicada nesta quinta-feira (11) pelo Jornal do Commercio (veja nas postagens ao final da matéria).

O teto da Lei Rouanet para cachês de artistas individuais é de R$ 3 mil, conforme publicação do governo federal no Diario Oficial de fevereiro. Antes, o limite era de R$ 45 mil (diminuição de 93%).

O cantor Gusttavo Lima teve problemas em pelo menos cinco eventos nos estados de Roraima, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Ceará.

Há investigações em pelo menos 35 cidades. Além de Gusttavo Lima e Wesley Safadão, foram citados artistas como Bruno e Marrone, Xand Avião, Simone e Simaria e Luan Santana.

Outro artista que cantará no município será Wesley Safadão, que vai receber "um pouco menos" de cachê: R$ 700 mil. As informações são do @blogdejamildo.

