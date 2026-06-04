Tela Brasil atinge 2,3 milhões de visualizações em dois dias

247 - A Tela Brasil, plataforma gratuita lançada pelo Ministério da Cultura com um acervo de 500 produções audiovisuais brasileiras, registrou 2,3 milhões de visualizações em apenas dois dias de funcionamento, consolidando uma forte procura do público por filmes, curtas e documentários nacionais disponíveis online, relata Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

Lançada na sexta-feira (29), a plataforma foi acessada por 290.632 pessoas nos dois primeiros dias. Em determinados momentos, o serviço chegou a reunir mais de 53 mil usuários assistindo simultaneamente às produções disponibilizadas pelo Ministério da Cultura.

O desempenho inicial indica grande interesse do público pelo cinema brasileiro em formato digital e gratuito. A Tela Brasil reúne longas-metragens, curtas e documentários assinados por cineastas do país, ampliando o acesso a obras de diferentes períodos, estilos e relevância histórica.

Entre os títulos mais assistidos até agora estão clássicos e produções de destaque do audiovisual nacional. A lista inclui A Hora da Estrela, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Carandiru, O Órfão, O Menino e o Mundo, O que É Isso, Companheiro?, Tia Ciata, Oswaldo Cruz, Orfeu Negro e Ilha das Flores.

A distribuição geográfica dos acessos também mostra forte adesão em diferentes regiões do país. São Paulo lidera o ranking, com 83 mil usuários. Na sequência aparecem Rio de Janeiro, com 31,4 mil acessos, Minas Gerais, com 27,7 mil, Rio Grande do Sul, com 18,4 mil, e Bahia, com 18,2 mil.

Com um catálogo gratuito voltado à valorização da produção nacional, a Tela Brasil passa a integrar o conjunto de iniciativas de difusão do audiovisual brasileiro, oferecendo ao público acesso direto a obras consagradas e a produções representativas da diversidade cultural do país.