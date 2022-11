Trabalhadores da Cultura fazem abaixo-assinado contra Mario Frias

De acordo com o documento, o ator vai trazer 'para o estado de São Paulo a política de destruição do setor implementada por Jair Bolsonaro' edit

Apoie o 247

ICL

247 - Trabalhadores da área cultural fizeram nessa quinta-feira (17) um abaixo-assinado contra a possível nomeação do ator Mario Frias para a Secretaria de Cultura do estado de São Paulo, que será governado pelo ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) a partir do próximo ano. O documento tem como título "Não queremos o Mario Frias na cultura de São Paulo".

De acordo com o texto, o artista "não é respeitado na área cultural e trará para o estado a política de destruição do setor implementada por Jair Bolsonaro". "Mario Frias não pode assumir este importante cargo no Estado de São Paulo!", disse o abaixo-assinado.

>>> Armínio Fraga: “Não me arrependo do meu voto, mas estou preocupado”

Ex-secretário especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro (PL), Mario Frias viveu algumas polêmicas. Em fevereiro de 2022, Frias afirmou que o ator Paulo Gustavo não morreu de Covid.

Em dezembro do ano passado, ex-secretário fez uma viagem para Nova York (EUA) ao custo de R$ 39 mil aos cofres públicos durante cinco dias. O valor representou 13 vezes o cachê de um artista que se apresenta com dinheiro obtidas via Lei Rouanet, estipulado por sua gestão em R$ 3.000.

>>> Equipe de transição estuda rever isenções fiscais para elevar receita sem aumentar impostos, diz Mercadante

Em julho de 2021, o ator fez um comentário racista sobre o historiador pernambucano Jones Manoel.

Ex-ministro de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas ganhou o segundo turno da eleição no estado de São Paulo, com 55,2% dos votos, contra 44,7% de Fernando Haddad (PT).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.