China e Vietnã unem forças contra unilateralismo

247 - O presidente da China, Xi Jinping, afirmou que Pequim e Hanói devem atuar conjuntamente contra o unilateralismo e o protecionismo, defendendo princípios como paz, desenvolvimento e cooperação econômica, durante encontro com o líder vietnamita To Lam em visita oficial ao país, informa o Diário do Povo.

Xi destacou a importância de fortalecer a coordenação entre os dois países para garantir a estabilidade do sistema global de livre comércio. O líder chinês enfatizou que a parceria entre China e Vietnã deve contribuir para manter as cadeias industriais e de abastecimento funcionando de forma estável e sem interrupções.

Durante a reunião, Xi Jinping reiterou que a cooperação bilateral precisa ser orientada pelo benefício mútuo e pela integração econômica, em um cenário internacional marcado por desafios comerciais e disputas econômicas. Ele defendeu que China e Vietnã atuem de forma coordenada para enfrentar medidas protecionistas que possam comprometer o crescimento global.

O encontro ocorreu no contexto da visita de Estado de To Lam à China, momento em que os dois países discutem o aprofundamento das relações políticas e econômicas. A agenda bilateral inclui temas estratégicos como comércio, produção industrial e integração das cadeias produtivas.