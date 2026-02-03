Xi Jinping determina estratégia para acelerar indústrias do futuro na China

247 - O presidente da China, Xi Jinping instou o Partido Comunista da China a envidar esforços promover avanços contínuos no desenvolvimento das indústrias inovadoras do futuro, informou o Diário do Povo na segunda-feira (2).

Xi pediu esforços para alavancar as vantagens comparativas do país, buscar o progresso mantendo a estabilidade e promover avanços contínuos no desenvolvimento das indústrias do futuro, de acordo com a reportagem. O presidente chinês fez essas observações enquanto presidia uma sessão de estudo coletivo do Birô Político do Comitê Central do PCCh em 30 de janeiro.

Ele observou que cultivar e desenvolver indústrias do futuro é de grande importância para obter uma vantagem competitiva em ciência, tecnologia e indústria, bem como para tomar a iniciativa no desenvolvimento, em linha com as diretrizes estabelecidas no 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China.

Xi enfatizou a centralidade da sinergia industrial para garantir que as indústrias futuras, emergentes e tradicionais se complementem e se reforcem mutuamente.

O presidente da China defendeu o fortalecimento sistemático à pesquisa básica e a aplicação e comercialização das conquistas científicas e tecnológicas da China, que devem ser aceleradas.

A reportagem detalha que Xi enfatizou a necessidade de melhorar as políticas fiscais e tributárias; desenvolver vigorosamente o financiamento científico e tecnológico; fomentar, atrair e utilizar talentos de forma abrangente; e promover um ambiente vibrante que incentive a inovação em toda a sociedade.

Segundo Xi, a cooperação internacional deve ser aprofundada e a promoção ativa do desenvolvimento deve ocorrer dentro de um conjunto de normas, da elaboração colaborativa de regras e do avanço industrial coordenado.