Xi Jinping exalta nova parceria estratégica entre China e Canadá

247 – O presidente da China, Xi Jinping, defendeu o avanço de uma “nova parceria estratégica” entre China e Canadá e pediu que os dois países conduzam a relação bilateral para um caminho “sólido, estável e sustentável”, durante reunião com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, em Pequim, em 16 de janeiro de 2026.

As informações foram publicadas pelo Diário do Povo, com base em despacho da agência Xinhua, ao relatar que Xi e Carney se encontraram pela segunda vez em menos de três meses, no contexto de uma reaproximação diplomática que começou a se consolidar no ano passado.

De acordo com o texto, Xi afirmou que o desenvolvimento “saudável e estável” das relações China-Canadá atende aos interesses comuns das duas nações e é benéfico para a paz, a estabilidade, o desenvolvimento e a prosperidade no mundo.

Senso de responsabilidade pela história

“Com um senso de responsabilidade pela história, pelo povo e pelo mundo, os dois lados devem avançar a nova parceria estratégica China-Canadá, conduzir seus laços para a trilha do desenvolvimento sólido, estável e sustentável e trazer mais benefícios para ambos os povos”, disse Xi, segundo o Diário do Povo.

O presidente chinês também definiu os pilares dessa nova etapa bilateral. “China e Canadá devem ser parceiros de respeito mútuo, desenvolvimento comum, confiança mútua e colaboração”, afirmou, ainda conforme a publicação.

Xi ressaltou que, apesar das diferenças entre os países, ambos devem “respeitar a soberania e a integridade territorial” um do outro, além de respeitar os sistemas políticos e os caminhos de desenvolvimento escolhidos por cada lado. Segundo ele, esse é um requisito para manter “a maneira correta de se relacionar”.

Cooperação ganha-ganha

No campo econômico, Xi afirmou que a essência das relações comerciais e de investimento é a “cooperação ganha-ganha”, com benefícios para os dois lados. Ele acrescentou que o “desenvolvimento de alta qualidade” e a “abertura de alto nível” da China seguirão criando oportunidades e ampliando o espaço para a cooperação com o Canadá.

Ainda segundo o Diário do Povo, Xi pediu que os dois países ampliem esforços para promover a cooperação e reduzir a “lista negativa”, com o objetivo de fortalecer o elo de interesses compartilhados por meio de iniciativas mais profundas e abrangentes.

O presidente chinês também defendeu o incentivo a intercâmbios em educação, cultura, turismo, esportes e cooperação subnacional, além de facilitar as viagens nos dois sentidos, como forma de consolidar o apoio social a laços mais fortes.

No âmbito multilateral, Xi disse que a China está disposta a aprofundar a comunicação e a coordenação com o Canadá em fóruns como ONU, G20 e Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, buscando respostas conjuntas a desafios globais.

Complementaridade econômica

Carney, por sua vez, afirmou que Canadá e China têm uma longa trajetória de engajamento amistoso, além de “forte complementaridade econômica”, o que, segundo ele, sustenta interesses e oportunidades comuns.

“O Canadá deseja construir com a China uma nova parceria estratégica que seja forte e duradoura, de modo a oferecer maiores benefícios aos dois povos”, declarou Carney, de acordo com a publicação.

O primeiro-ministro canadense também reafirmou a posição de Ottawa sobre Taiwan. “O lado canadense reafirma sua adesão à política de uma só China e seu compromisso de trabalhar com a China, no espírito de respeito mútuo e parceria, para ampliar e fortalecer a cooperação”, disse.

Conforme o relato, Carney elencou áreas prioritárias para a ampliação do diálogo e de projetos conjuntos, incluindo economia e comércio, energia, agricultura, finanças, educação e mudanças climáticas, entre outros setores.

Ele também associou o momento internacional à necessidade de coordenação multilateral. “O multilateralismo sustenta a segurança e a estabilidade globais”, afirmou, acrescentando que a Iniciativa de Governança Global proposta por Xi é “importante”.

Defesa da ONU e do multilateralismo

“Diante de um mundo que muda rapidamente e é turbulento, o Canadá gostaria de intensificar a coordenação multilateral com a China para defender o multilateralismo e a autoridade da ONU e promover a paz e a estabilidade internacionais”, declarou Carney, ainda segundo o Diário do Povo.

Durante a visita oficial de Carney à China, de quarta-feira a sábado, os dois países divulgaram uma declaração conjunta do encontro entre os líderes e assinaram diversos documentos de cooperação, abrangendo comércio, alfândega, energia, construção, cultura e segurança pública.

O texto relata ainda que o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, reuniu-se com Carney na véspera do encontro com Xi. Li afirmou que a China recebe mais investimentos de empresas canadenses e expressou a expectativa de que o Canadá ofereça um ambiente “justo e não discriminatório” para companhias chinesas interessadas em investir no país.

A publicação traz também a avaliação de Wang Wen, diretor do Chongyang Institute for Financial Studies, da Renmin University of China, para quem a iniciativa do novo governo canadense de recompor os laços com Pequim reflete uma postura “pragmática e racional” da nova liderança. Segundo ele, a restauração de relações estáveis tende a fortalecer a confiança política mútua e a recolocar em trilho as trocas em economia, comércio e cultura, com benefícios diretos para as populações dos dois países.