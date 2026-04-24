Aneel anuncia que consumidores de energia no Brasil terão bandeira amarela em maio

Reuters - A bandeira tarifária para os consumidores de energia elétrica no Brasil será amarela em maio, informou nesta sexta-feira a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o que trará um custo adicional às contas de luz no próximo mês.

Com a nova bandeira, os consumidores de energia elétrica terão custo adicional de R$1,885 a cada 100 kWh consumidos, segundo a agência. Desde janeiro, a bandeira então adotada era a verde, sem cobranças adicionais, o que refletia condições favoráveis de geração.

"O anúncio ocorre devido à redução de chuvas na transição do período chuvoso para o seco, o que leva a uma geração hidrelétrica menor e ao acionamento de usinas termelétricas, com custo mais elevado", disse a autarquia nesta sexta-feira, em nota.

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza ao consumidor o custo real de geração de energia, variando de acordo com fatores como a disponibilidade de recursos hídricos e o despacho de usinas.