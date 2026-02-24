ANJL adere a pacto nacional contra mercados ilícitos

247 - A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) formalizou, na segunda-feira (23/2), sua adesão ao Pacto Nacional de Enfrentamento a Mercados Ilícitos, em cerimônia realizada na sede do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em Brasília. A iniciativa tem como objetivo aprimorar ações estruturadas de combate às organizações criminosas que atuam no país.

Segundo o site BNL Data, a participação da entidade ocorreu após convite formal encaminhado nominalmente pelo presidente do CNMP, Paulo Gustavo Gonet Branco, reforçando a articulação institucional em torno do enfrentamento ao mercado ilegal.

Adesão formal no CNMP

O encontro reuniu representantes de diferentes entidades setoriais para discutir os impactos dos mercados ilícitos sobre atividades econômicas reguladas. A proposta central do pacto é fortalecer a cooperação entre o poder público e os segmentos que operam dentro da legalidade.

Durante a assinatura, o presidente da ANJL, Plínio Lemos Jorge, destacou a importância de consolidar um ambiente regulatório seguro e transparente. “Estamos tratando da construção de um ambiente cada vez mais seguro, transparente e sustentável para todos os envolvidos. Seguiremos sempre trabalhando para que o crescimento do setor e do país aconteça de forma responsável, regulada e alinhada com as melhores práticas internacionais”, afirmou.

Integração contra estruturas ilícitas

A integração entre instituições públicas e setor regulado foi apontada como elemento estratégico para enfraquecer estruturas criminosas. O consultor jurídico da ANJL, Bernardo Freire, ressaltou a relevância dessa articulação. “É importante a integração entre poder público e setor regulado como instrumento estratégico para enfraquecer estruturas ilícitas e proteger empresas que operam dentro das normas legais, agindo de forma ampla”, declarou.

Defesa do setor regulado

A entidade manifestou apoio às iniciativas voltadas ao fortalecimento do pacto e reiterou seu compromisso com o enfrentamento ao mercado clandestino. De acordo com a ANJL, o combate à ilegalidade é condição essencial para assegurar segurança jurídica, ampliar a arrecadação e promover desenvolvimento econômico sustentável, além de contribuir tecnicamente com as autoridades na construção de soluções estruturadas para coibir a atuação de organizações criminosas no setor de jogos e loterias.