Apontado como candidato, Haddad diz que conversa com Lula sobre eleições

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em entrevista ao UOL que iniciou conversas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito do cenário eleitoral de 2026, mas destacou que não há qualquer definição ou acordo estabelecido até o momento. Segundo ele, o diálogo permanece em andamento e não resultou, até agora, em um consenso sobre seu papel nas próximas eleições.

Haddad reiterou que, apesar das especulações nos bastidores da política, tem afirmado publicamente que não pretende se candidatar no próximo pleito eleitoral.

Durante a entrevista, o ministro enfatizou que sua posição tem sido consistente desde o início das discussões. “Na verdade, eu disse em todas as ocasiões que não pretendia me candidatar em 2026”, afirmou o ministro.” Haddad também ressaltou que o diálogo com o presidente Lula ultrapassa o campo estritamente político. “ Eu comecei uma conversa com o presidente Lula, você sabe que tenho uma relação pessoal com o presidente Lula que transborda a relação política. Eu tenho ouvido o presidente Lula.”

De acordo com Haddad, a conversa ainda está em fase inicial e não houve conclusão. “ É uma conversa de amigos e companheiros e pode se estender um pouco mais. Nós não concluímos nada nessa primeira conversa. Ele tem colocado os pontos dele e eu os meus. Nós vamos chegar a algum consenso logo mais”, disse.

As declarações ocorrem em meio a movimentações internas no Partido dos Trabalhadores, onde setores da legenda e aliados do governo avaliam o ministro como um nome estratégico para a disputa eleitoral de 2026. Nos bastidores, Haddad é frequentemente citado como possível candidato ao governo de São Paulo, embora ele evite assumir qualquer compromisso nesse sentido.

Questionado sobre a hipótese de concorrer a uma vaga no Senado, o ministro adotou um tom cauteloso e reforçou que não está focado em disputas eleitorais no momento. “Não estou me imaginando muito nesse momento”, afirmou. Em seguida, completou: “Eu não estou pensando nisso agora. Estou querendo um tempo para discutir um pouco o país, projeto de país, o que vai ser do Brasil nesse contexto internacional. Estava querendo esse tempo para mergulhar um pouco nessas temáticas para depois responder essa pergunta.”