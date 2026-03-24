Ata do Copom deixa ritmo do ciclo de corte de juros em aberto

247 - A ata mais recente do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada nesta terça-feira (24), aponta para uma condução cautelosa da política de juros no Brasil e indica que os próximos passos dependerão da evolução do cenário econômico e da análise de novos dados. O documento reforça que o Banco Central optou por um corte moderado na taxa Selic e mantém postura flexível diante das incertezas globais e domésticas.

De acordo com o texto, o colegiado avaliou diferentes possibilidades para iniciar o ciclo de ajuste da taxa básica de juros e concluiu que a redução de 0,25 ponto percentual seria a mais adequada neste momento. A decisão levou a Selic para 14,75% ao ano e reflete a preocupação da autoridade monetária em equilibrar o controle da inflação com os sinais ainda incertos da atividade econômica.

Copom adota postura gradual na política de juros

A ata destaca que não há definição prévia sobre o tamanho ou a duração do ciclo de cortes. Segundo o Banco Central, essas decisões serão tomadas de forma progressiva, à medida que novas informações forem incorporadas às análises econômicas.

No documento, o Copom afirma: “Mantido o compromisso fundamental de garantia da convergência da inflação à meta dentro do horizonte relevante para a política monetária, o Comitê estabeleceu que a magnitude e a duração do ciclo de calibração serão determinadas ao longo do tempo, à medida que novas informações forem incorporadas às suas análises".

Cenário global e incertezas influenciam decisões

A autoridade monetária também ressalta que o ambiente internacional ainda apresenta riscos relevantes, especialmente diante de conflitos geopolíticos e sinais contraditórios sobre a desaceleração da economia global. Esses fatores dificultam a identificação de tendências claras para a inflação e o crescimento econômico.

Ainda segundo a ata, “essa decisão é compatível com o cenário atual, no qual a duração e extensão dos conflitos geopolíticos, assim como sinais mistos sobre o ritmo de desaceleração da atividade econômica e seus efeitos sobre o nível de preços, dificultam a identificação de tendências claras.”

Redução moderada da Selic reflete estratégia cautelosa

A escolha por um corte mais contido na taxa básica de juros reforça a estratégia do Banco Central de agir com prudência diante das incertezas. O Copom indicou que a serenidade na condução da política monetária será essencial para garantir que a inflação converja para a meta estabelecida, sem comprometer a estabilidade econômica.