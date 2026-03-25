Atividade econômica cresce em quatro regiões do em janeiro

247 - A atividade econômica brasileira registrou expansão em quatro das cinco regiões do país em janeiro, na comparação com dezembro, considerando dados dessazonalizados. O maior avanço foi observado no Centro-Oeste, com alta de 1,7%, seguido pelo Norte e Sudeste, ambos com crescimento de 1,1%, e pelo Nordeste, que avançou 0,6%.

O único resultado negativo foi verificado na região Sul, que apresentou retração de 0,5% no período, destoando do movimento de recuperação observado nas demais regiões.

No recorte por estados, 10 das 13 unidades analisadas registraram crescimento da atividade econômica no mês. O Amazonas liderou o desempenho, com alta de 2,5%, seguido pelo Pará (2,1%) e por São Paulo (1,8%). Também apresentaram resultados positivos Ceará (1,0%), Bahia (0,8%), Paraná (0,7%), Minas Gerais (0,3%), Pernambuco (0,2%), Espírito Santo (0,2%) e Rio de Janeiro (0,2%).

Em contrapartida, três estados tiveram retração: Santa Catarina (-0,9%), Goiás (-0,3%) e Rio Grande do Sul (-0,1%).

Na comparação com janeiro de 2025, a atividade econômica também avançou em quatro regiões. O Centro-Oeste manteve a liderança, com crescimento de 3,9%, seguido pelo Nordeste (2,6%), Sudeste (1,8%) e Norte (1,2%). Mais uma vez, o Sul apresentou resultado negativo, com leve queda de 0,2%.

Entre os estados, Pernambuco registrou o maior crescimento interanual, com alta de 7,4%. Na sequência aparecem Rio de Janeiro (5,5%), Espírito Santo (4,2%), Pará (2,8%), Goiás (1,1%), Paraná (0,9%), Ceará (0,7%), Minas Gerais (0,7%) e São Paulo (0,7%).

Por outro lado, Bahia (-0,3%), Rio Grande do Sul (-0,3%), Amazonas (-1,1%) e Santa Catarina (-1,5%) apresentaram retração na comparação anual.

No acumulado de 12 meses, todas as regiões registraram crescimento da atividade econômica. O Centro-Oeste novamente lidera, com alta de 5,4%, seguido pelo Norte (3,0%), Nordeste (2,6%), Sul (2,0%) e Sudeste (1,8%).