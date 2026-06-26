Banco Central liquida Sefer Investimentos após investigação sobre fraudes

247 - O Banco Central decretou nesta sexta-feira (26) a liquidação extrajudicial da Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., após identificar deterioração econômico-financeira da instituição e riscos considerados anormais para credores. A decisão ocorre em meio às apurações da Operação Compliance Zero, que investiga supostas fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.

A Sefer Investimentos foi alvo da segunda fase da operação conduzida pela Polícia Federal, que mira irregularidades no mercado financeiro e conexões com estruturas empresariais ligadas ao Banco Master. Na decisão, o Banco Central afirmou que a instituição apresentava “comprometimento da situação econômico-financeira” e apontou “graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição”.

Com a liquidação extrajudicial, a autoridade monetária assume o controle do processo de encerramento das atividades da empresa, com o objetivo de preservar os interesses de credores e apurar responsabilidades administrativas. O Banco Central também determinou a indisponibilidade dos bens dos controladores e ex-administradores da Sefer, medida prevista em lei nesses casos.

Em nota, o BC informou que seguirá adotando providências dentro de suas atribuições legais. “O Banco Central continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais. O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis. Nos termos da lei, ficam indisponíveis, a partir de hoje, os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição”, afirmou a autoridade monetária.

A Sefer ganhou destaque nas investigações após a Polícia Federal identificar vínculos com uma offshore chamada Faex Fund, sediada em Nassau, nas Bahamas. Segundo a apuração, a empresa registrou CNPJ junto à Receita Federal nove dias depois de o Banco Central decretar a liquidação do Banco Master.

No cadastro da Receita, a Faex Fund informa o mesmo e-mail e o mesmo telefone da Sefer Investimentos, dado que passou a integrar o conjunto de elementos analisados pelos investigadores. A conexão entre as empresas é considerada relevante no avanço das apurações sobre possíveis estruturas usadas em operações financeiras suspeitas.

A Operação Compliance Zero vem investigando indícios de fraudes financeiras, gestão irregular e uso de mecanismos societários para movimentações sob suspeita. A liquidação da Sefer amplia os desdobramentos administrativos do caso e reforça a atuação do Banco Central sobre instituições associadas ao escândalo envolvendo o Banco Master.

A partir da medida, caberá ao liquidante designado conduzir o levantamento de ativos, passivos e obrigações da empresa, além de organizar os procedimentos necessários para o pagamento de credores, conforme a ordem legal de preferência. As apurações também poderão resultar em sanções administrativas e comunicações a outros órgãos competentes.