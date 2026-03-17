BC decreta liquidação extrajudicial do Banco Master Múltiplo

247 - O Banco Central (BC) decidiu nesta terça-feira (17) converter o Regime de Administração Especial Temporária (RAET) do Banco Master Múltiplo S.A. em liquidação extrajudicial, encerrando o período de intervenção iniciado em novembro de 2025. A decisão foi tomada após a avaliação das condições da instituição e de seu conglomerado, conforme nota oficial do próprio BC.

De acordo com o Banco Central, o RAET havia sido instituído pelo Ato do Presidente nº 1.370, em 18 de novembro de 2025, com duração de 120 dias, prazo que se encerra em 18 de março de 2026. A medida tinha como objetivo viabilizar a continuidade das operações da controlada Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, que integrava o Conglomerado Master.

O relatório do administrador do regime, apresentado em 12 de março de 2026, apontou que não havia mais justificativa para a manutenção do RAET no Banco Master Múltiplo. Isso ocorreu após a liquidação extrajudicial da Will Financeira, decretada anteriormente pelo Ato do Presidente nº 1.376, em 21 de janeiro de 2026.

Segundo a autoridade monetária, o Banco Master Múltiplo não realizava captação de depósitos do público, o que influenciou a condução das medidas adotadas. Com o encerramento do regime especial, a instituição passa formalmente ao processo de liquidação extrajudicial, etapa que visa a apuração e a quitação de obrigações conforme a legislação vigente.

O Banco Central informou ainda que continuará adotando providências para investigar eventuais responsabilidades, dentro de suas atribuições legais. A autarquia também destacou que permanece válida a indisponibilidade dos bens dos controladores e administradores da instituição, medida já aplicada durante o RAET e mantida com a decretação da liquidação.