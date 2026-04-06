BNDES aprova financiamento de R$ 102 milhões para franqueada da Coca-Cola em Minas

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 102 milhões para a Uberlândia Refrescos, empresa franqueada da Coca-Cola em Minas Gerais. O investimento será destinado à implantação de uma linha de envase de garrafas PET totalmente digitalizada, considerada inédita no setor de bebidas no Brasil.

O crédito foi concedido por meio do programa BNDES Mais Inovação e corresponde a 63% do valor total previsto para o projeto industrial.

A nova linha de produção será instalada no Complexo Industrial Alexandre Biagi e contará com tecnologia de comunicação em tempo real entre máquinas, além de coleta simultânea de dados. O sistema permitirá identificar falhas antes que ocorram e realizar ajustes automáticos sem interrupção da produção, aumentando a eficiência operacional.

No setor de bebidas, a linha de envase compreende o conjunto de equipamentos responsáveis por encher, tampar, rotular e embalar as garrafas. Com a digitalização integral do processo, a expectativa é reduzir desperdícios e otimizar o uso de recursos. A projeção indica economia de cerca de 10% no consumo de água por litro produzido, além de redução entre 10% e 15% no gasto de energia.

O impacto também deve ser significativo nos custos industriais. A empresa estima queda de 35,5% no custo de produção e redução de 90% no tempo necessário para trocas operacionais, o que tende a aumentar a produtividade da unidade.

O projeto integra o programa federal Nova Indústria Brasil e também busca certificações ambientais de alto padrão. O complexo industrial foi projetado para obter simultaneamente os selos LEED Platinum, LEED Zero Energia, LEED Zero Carbono, LEED Zero Resíduos e LEED Zero Água — uma combinação ainda inédita entre unidades da Coca-Cola no mundo.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou o caráter estratégico da iniciativa. “Este projeto simboliza tecnologia de ponta, digitalização em escala e sustentabilidade como eixo estratégico de competitividade. Ao apoiar a primeira linha de envase 100% digitalizada do setor de bebidas no país, o BNDES contribui para que a indústria brasileira avance em produtividade, eficiência energética e uso racional de recursos, consolidando um padrão mais moderno, seguro e inovador de manufatura”, afirmou.

A Uberlândia Refrescos atua há cerca de 50 anos e tem sede em Uberlândia. A companhia atende aproximadamente 2,5 milhões de consumidores e 26 mil clientes nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e noroeste de Minas Gerais, com um quadro de quase 3 mil colaboradores diretos e indiretos.