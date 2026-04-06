Estímulos à economia brasileira podem superar R$ 700 bilhões em 2026

247 - O volume de estímulos à economia brasileira pode ultrapassar R$ 700 bilhões em 2026, com impacto direto sobre o consumo das famílias e os investimentos. A expansão será impulsionada por crédito mais amplo e incentivos fiscais.

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, a projeção da gestora ARX Investimentos indica que os estímulos devem atingir R$ 742 bilhões, o equivalente a 5,4% do Produto Interno Bruto (PIB). O montante representa um crescimento de 139% em relação a 2025 e considera despesas não obrigatórias, além de incentivos fiscais e medidas parafiscais.

Entre os principais fatores que explicam esse avanço estão a ampliação do crédito via BNDES, o crescimento do consignado privado e o aumento da capacidade financeira de estados e municípios. Também contribuem o uso de fundos públicos e privados com participação da União e a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000.

A estimativa inclui medidas voltadas à expansão da demanda, como estímulos ao consumo das famílias e aos investimentos.

Investimentos e cenário internacional

O Brasil segue como destino relevante para investidores internacionais. O país se beneficia da posição como exportador de petróleo, o que ajuda a sustentar o fluxo de dólares e a mitigar impactos externos.

O CEO da Reach Capital, Ricardo Campos, ressaltou esse cenário. “Os estrangeiros vêm atrás de um país que não tem um alto risco geopolítico e que é um grande exportador de petróleo”, disse.

O economista Gabriel Barros observa que o contexto global favorece o Brasil em relação a outros mercados emergentes.