BNDES aprova R$ 300 milhões para expansão da Magalu Cloud e reforço da soberania digital brasileira

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 300 milhões para a expansão da Magalu Cloud, plataforma brasileira de computação em nuvem criada pelo Magazine Luiza. As informações foram divulgadas pela Agência de Notícias do BNDES.

Os recursos serão destinados à ampliação da infraestrutura de armazenamento em nuvem da empresa e ao fortalecimento das atividades de pesquisa e desenvolvimento na unidade de São Carlos, no interior de São Paulo. O financiamento faz parte do programa BNDES Mais Inovação.

A operação é considerada inédita pelo banco por se tratar de apoio direto à expansão de uma empresa nacional de serviços de cloud computing voltada ao mercado brasileiro, com infraestrutura sediada no país e operações realizadas em reais. Segundo o BNDES, o modelo reduz a exposição à volatilidade cambial e aumenta a previsibilidade de custos para empresas clientes.

O plano de investimentos da Magalu Cloud prevê a aquisição de processadores e equipamentos de rede, além da contratação de profissionais especializados e da expansão da operação com a inclusão de um sexto data center em Fortaleza (CE). Atualmente, a empresa opera cinco centros de dados, sendo três na Grande São Paulo e dois na capital cearense.

A expectativa é de que a área de pesquisa e desenvolvimento da companhia receba mais 170 funcionários até 2028, alcançando um total de 375 profissionais envolvidos no projeto.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou o caráter estratégico do investimento para o fortalecimento da soberania tecnológica brasileira.

“O financiamento inédito do BNDES a um projeto de ampliação de uma empresa nacional de armazenamento de dados em nuvem fortalece e desenvolve tecnologias em segmentos estratégicos para a soberania digital e tecnológica. Além disso, está em linha com a estratégia de governo digital da gestão do presidente Lula e com a Política Nacional de Inovação, além de aumentar a participação de empresas nacionais no segmento de plataformas digitais e fomentar a formação de novos pesquisadores e técnicos”, afirmou Mercadante.

Criada em 2020, a Magalu Cloud surgiu como alternativa nacional em um mercado dominado por grandes conglomerados internacionais de tecnologia. A empresa aposta em serviços contratados em moeda brasileira e suporte técnico local como diferenciais competitivos.

De acordo com o BNDES, todos os sistemas e serviços da plataforma estão submetidos exclusivamente à legislação brasileira, o que garante maior proteção sobre os dados armazenados no país e reduz riscos relacionados a legislações estrangeiras.

O banco também destacou que, desde 2018, uma legislação dos Estados Unidos permite que autoridades norte-americanas solicitem acesso a dados eletrônicos armazenados por provedores de serviços, independentemente da localização física dos servidores, desde que haja ordem judicial válida no país.

O mercado de computação em nuvem vive um ciclo de expansão acelerada impulsionado pelo avanço da inteligência artificial generativa e pela modernização de sistemas corporativos. A projeção é de que o mercado brasileiro de cloud computing cresça de US$ 20 bilhões em 2024 para cerca de US$ 80 bilhões em 2032, com taxa média anual de crescimento estimada em 18,3%.

Segundo a empresa, a Magalu Cloud oferece infraestrutura compatível com grandes players internacionais, além de pagamentos em reais e suporte técnico especializado no Brasil.