Brasil abre mercado para castanha-do-Brasil na Turquia

247 - O Brasil avançou na expansão de seus mercados internacionais ao concluir negociações que autorizam a exportação de castanha-do-Brasil, com e sem casca, para a Turquia. O acordo abre novas oportunidades para um produto reconhecido mundialmente pelo alto valor nutricional e pela extração associada a práticas sustentáveis conduzidas por comunidades tradicionais.

Extraída majoritariamente em áreas de floresta preservada, a castanha-do-Brasil desempenha papel estratégico na geração de renda e no desenvolvimento regional, especialmente na Amazônia. A ampliação das exportações tende a fortalecer cadeias produtivas locais e a incentivar a conservação da floresta em pé, ao associar valor econômico à manutenção do bioma.

O mercado turco já ocupa posição relevante no comércio agropecuário com o Brasil. Em 2025, a Turquia importou mais de US$ 3,2 bilhões em produtos agropecuários brasileiros, com destaque para itens do complexo soja, café, fibras e produtos têxteis. A inclusão da castanha-do-Brasil amplia esse portfólio e diversifica a pauta exportadora.

Com a nova autorização, o agronegócio brasileiro alcança a marca de 535 aberturas de mercado desde o início de 2023. Segundo o governo, o resultado é fruto da atuação conjunta do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e do Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsáveis pelas negociações técnicas e diplomáticas que viabilizaram o acesso do produto ao mercado turco.