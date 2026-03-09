Brasil bate recorde com 29,8 mil empresas exportadoras

247 - O Brasil alcançou, em 2025, o maior número de empresas exportadoras desde o início da série histórica iniciada em 2008. Ao todo, o país passou a contar com 29.818 companhias vendendo produtos ao exterior, um avanço de 971 empresas em relação ao ano anterior, o que representa crescimento de 3,4%.

De acordo com o Relatório Anual de Comércio Exterior por Porte de Empresas, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o aumento ocorreu em todos os portes empresariais e em todas as regiões do país.

Recorde histórico de empresas exportadoras

Entre as 971 novas empresas exportadoras registradas em 2025, a maioria pertence ao grupo de companhias médias e grandes. Ao todo, 592 empresas desse porte passaram a exportar, representando 59,6% do total de novos participantes no comércio exterior.

Com isso, o número de empresas médias e grandes exportadoras chegou a 17.764 no país.

No grupo formado por microempresas, pequenas empresas e microempreendedores individuais (MEIs), outras 390 companhias passaram a atuar no comércio exterior entre 2024 e 2025. Esse segmento soma atualmente 11.822 exportadoras.

Dentro desse conjunto, o crescimento das microempresas chamou atenção. Foram 242 novas exportadoras desse porte, elevando o total para cerca de 6 mil empresas.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou o resultado obtido pelo país mesmo diante de desafios no cenário internacional.

"Apesar de um cenário internacional desafiador, o Brasil alcançou, em 2025, recorde histórico nas exportações e na corrente de comércio. Agora anunciamos mais um marco: o maior número de empresas exportadoras da série histórica. Esse resultado demonstra que a agenda de comércio exterior conduzida pelo governo tem gerado bons resultados", afirmou.

Indústria lidera base exportadora brasileira

A indústria de transformação segue concentrando o maior número de empresas exportadoras no país. Em 2025, o setor reuniu 27.013 empresas vendendo ao exterior, número 838 superior ao registrado no ano anterior.

Dentro da indústria, tanto empresas de maior porte quanto negócios menores ampliaram sua presença no comércio internacional. O número de companhias médias e grandes cresceu em 517, enquanto as empresas de menor porte registraram aumento de 321.

Expansão ocorre em todas as regiões do país

O levantamento mostra ainda que todas as regiões brasileiras ampliaram sua base exportadora ao longo de 2025.

O Sudeste liderou o crescimento, com a entrada de 549 novas empresas exportadoras. Em seguida aparece o Sul, que registrou aumento de 394 empresas.

As demais regiões também apresentaram expansão: Centro-Oeste (+33), Nordeste (+31) e Norte (+23).

Considerando apenas as empresas de menor porte, o Centro-Oeste apresentou o maior crescimento relativo, com alta de 8,6%. O número de exportadoras passou de 395 para 429 empresas.

Em termos absolutos, porém, o maior avanço ocorreu no Sudeste, que ganhou 178 novas empresas desse porte.

Importações também avançam em 2025

Além do crescimento das exportações, o número de empresas importadoras também aumentou no país. Em 2025, o Brasil registrou 60.115 companhias realizando importações, um avanço de 7,6% em relação ao ano anterior.

Isso representa a entrada de 4.238 novas empresas no comércio exterior pelo lado das compras internacionais.

Entre as empresas médias e grandes, o aumento foi de 5,5%, com 1.517 novas importadoras. Já entre as empresas de menor porte, o crescimento chegou a 9,5%, com a entrada de 2.624 novos negócios.

Políticas públicas buscam ampliar cultura exportadora

O governo federal atribui o desempenho das exportações brasileiras a uma agenda voltada ao fortalecimento da competitividade das empresas e à ampliação da base exportadora.

Entre as iniciativas destacadas estão a negociação de acordos comerciais, a abertura de novos mercados, o aprimoramento de instrumentos de financiamento e garantia, além da oferta de inteligência comercial para empresas interessadas em exportar.

Nesse contexto, uma das principais políticas é a Política Nacional de Cultura Exportadora (PNCE), criada pelo Decreto nº 11.593/2023. A iniciativa articula União, estados, municípios e entidades privadas com o objetivo de ampliar a participação das empresas brasileiras no comércio internacional.

Outra ação é o programa Elas Exportam, desenvolvido em parceria entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e a ApexBrasil, voltado à ampliação da presença feminina nas atividades de comércio exterior e à diversificação da base exportadora brasileira.