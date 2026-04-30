Brasil foi o 3º maior destino de investimentos estrangeiros em 2025

247 - O Brasil consolidou sua posição como o terceiro principal destino global de investimento estrangeiro em 2025, com a entrada de US$ 77 bilhões em capital produtivo, o que representa um crescimento de 22% em relação ao ano anterior, segundo dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O avanço reflete a ampliação do fluxo de recursos internacionais e o fortalecimento de setores estratégicos, como tecnologia e infraestrutura.

O desempenho brasileiro coloca o país atrás apenas dos Estados Unidos, que lideraram com US$ 288 bilhões, e da China, com US$ 80 bilhões. O levantamento da OCDE destaca o Brasil como um dos principais polos de atração de investimentos no cenário global, mesmo em um contexto de transformações econômicas internacionais.

Os fluxos globais de investimento direto estrangeiro somaram US$ 1,66 trilhão em 2025, registrando alta de 15% em comparação a 2024. Nesse cenário, o Brasil avançou de forma expressiva, saindo de US$ 63 bilhões no ano anterior para US$ 77 bilhões, consolidando uma expansão de 22,2%.

O resultado reforça a capacidade do país de atrair recursos voltados ao setor produtivo, em meio à concorrência de grandes economias globais. A melhora no desempenho também evidencia o interesse crescente de investidores internacionais em oportunidades no mercado brasileiro.

Destaque para investimentos em inteligência artificial

Um dos principais fatores para o avanço do Brasil foi o volume significativo de investimentos em projetos do tipo greenfield, voltados à criação de novas estruturas produtivas. O relatório da OCDE aponta que o país recebeu US$ 40 bilhões destinados a um projeto de datacenter de inteligência artificial movido a energia eólica.

Enquanto economias emergentes registraram queda de 24% nesse tipo de investimento, o Brasil se destacou como exceção, impulsionado pela demanda crescente por infraestrutura tecnológica e soluções baseadas em inteligência artificial.

Tendência global de tecnologia e inovação

O relatório também mostra que os investimentos em inteligência artificial vêm impulsionando projetos em países desenvolvidos. Na França, por exemplo, foi anunciado um investimento de US$ 43 bilhões para a construção do maior centro de dados de IA da Europa. Já nos Estados Unidos, seis grandes projetos somam US$ 100 bilhões, voltados à produção avançada de semicondutores e ao fortalecimento da cadeia de suprimentos da tecnologia.