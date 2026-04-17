Brasileiros gastam com bets quase o mesmo que com álcool

247 - Os gastos com apostas online no Brasil já se aproximam dos níveis registrados com bebidas alcoólicas, indicando uma mudança relevante no padrão de consumo das famílias. Segundo levantamento da consultoria LCA, as bets respondem por 0,46% do total consumido, enquanto as bebidas representam 0,5%, evidenciando a consolidação do setor no orçamento doméstico, informa a Folha de São Paulo.

O estudo foi encomendado pelo Instituto Brasileiro do Jogo Responsável (IBJR) e utilizou dados da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) cruzados com estatísticas do IBGE sobre o consumo total das famílias.

Consumo das famílias e peso das apostas

Em 2025, o consumo das famílias brasileiras alcançou R$ 8,1 trilhões. Dentro desse montante, os gastos com apostas online somaram R$ 37 bilhões, enquanto as despesas com bebidas alcoólicas chegaram a R$ 40,5 bilhões.

Apesar do crescimento das bets, o estudo sustenta que o impacto no consumo geral ainda é limitado. Antes da regulamentação do setor, em 2017 e 2018, a participação das apostas era de cerca de 0,3%, segundo dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), do IBGE.

Setor reage a críticas sobre endividamento

O levantamento também é utilizado por empresas do setor para contestar declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que associou o avanço das apostas ao aumento do endividamento das famílias.

No mesmo dia da apresentação dos dados, Lula afirmou, em entrevista à TV 247, que as casas de apostas contribuem para o problema. “Agora, tem as bets para assaltar o povo".

Por outro lado, representantes do setor defendem que o debate deve ser baseado em dados. “A maior importância é que a gente faça chegar [esse estudo] no Palácio do Planalto. A gente [setor de apostas] está no fogo cruzado. Queremos qualificar o debate, trazer elementos e dados”, afirmou André Gelfi, fundador do IBJR e sócio da Betsson

Perfil dos apostadores e impacto financeiro

De acordo com o estudo, o gasto líquido médio por apostador em 2025 foi de R$ 122. Esse valor corresponde a cerca de 3,3% da renda média mensal do brasileiro, considerando dados de fevereiro de 2026.

No entanto, o levantamento não apresenta recorte por faixa de renda, o que limita a análise sobre o impacto das apostas em diferentes grupos sociais

Pesquisas apontam aumento do endividamento

Outros estudos citados indicam um cenário mais preocupante. Levantamento do Instituto Locomotiva aponta que 25 milhões de brasileiros passaram a apostar entre janeiro e julho de 2024, e que, em cinco anos, 52 milhões já utilizaram plataformas de apostas

Entre os apostadores, 86% afirmaram possuir dívidas, enquanto 64% estavam com o nome negativado. A pesquisa também indica que 31% dos inadimplentes no país participam de apostas online

Governo prepara medidas para conter inadimplência

Diante do avanço do endividamento, o governo federal prepara ações para reduzir a inadimplência. Entre as medidas estão programas de renegociação de dívidas e a possibilidade de saque de até 20% do FGTS para quitação de débitos

Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, também haverá restrições para usuários de apostas que aderirem aos programas. “O presidente vai arbitrar. A gente tem trabalhado com um prazo de seis meses”, afirmou

As propostas indicam que o crescimento das bets segue no centro do debate econômico e social no Brasil, com divergências entre governo, especialistas e o setor privado sobre seus efeitos no orçamento das famílias