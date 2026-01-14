BRB convoca assembleia para eleger novo conselho após indicações do governo do DF

14 Jan (Reuters) - O Banco de Brasília (BRB) anunciou uma assembleia geral extraordinária para realizar mudanças no conselho de administração após o seu acionista controlador, o governo do Distrito Federal, indicar novos nomes para o colegiado.

Conforme documentos publicados ao mercado na noite de terça-feira, o BRB convocou os acionistas para votarem no dia 19 de fevereiro a indicação de Edison Garcia, Joaquim de Oliveira e Sérgio Nazaré para composição do conselho.

As posses ocorrerão tão logo sejam concluídos os trâmites previstos, acrescentou.

As propostas surgem dois meses após operação da Polícia Federal envolvendo dirigentes do Banco Master e do BRB, sob acusação de um esquema que poderia ter gerado perdas superiores a R$10 bilhões para o banco público.

(Por Michael Susin em Barcelona)