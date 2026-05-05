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      CMN amplia limite de crédito para estados sem aval da União

      Governos locais ampliam autonomia para financiar projetos

      CMN amplia limite de crédito para estados sem aval da União (Foto: Agência Brasil )

      Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil

      Os estados, os municípios e o Distrito Federal poderão pegar mais crédito sem garantia da União. Em reunião extraordinária nesta terça-feira (5), o Conselho Monetário Nacional (CMN) remanejou os limites de crédito disponíveis para os governos locais em 2026.

      A medida não aumenta o total de recursos autorizados, mas redistribui os valores para facilitar o acesso a empréstimos, especialmente aqueles sem garantia da União.

      Com a decisão, governos locais terão mais espaço para contratar crédito diretamente com bancos, sem depender do aval do governo federal.

      O que mudou

      O limite total de crédito permitido para o setor público em 2026 continua o mesmo: R$ 23,625 bilhões. A mudança foi interna, ajustando como esse valor é dividido.

      O principal ponto foi o aumento do limite para operações sem garantia da União, que passou de R$ 4 bilhões para R$ 5 bilhões.

      Esse tipo de operação costuma ser mais ágil, pois não depende de aprovação federal, mas exige maior capacidade de pagamento por parte dos estados e municípios.

      De onde veio o dinheiro

      Para aumentar esse limite, o governo remanejou recursos de outras áreas dentro do mesmo orçamento:

      • R$ 200 milhões do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) com garantia da União;
      • R$ 300 milhões do Novo PAC sem garantia;
      • R$ 500 milhões de projetos de Parcerias Público-Privadas (PPP).

      Ou seja, não houve aumento de gastos, apenas uma redistribuição dos valores já existentes.

      O que não mudou

      Alguns limites importantes foram mantidos:

      • R$ 5 bilhões para operações com garantia da União para estados e municípios;
      • R$ 8 bilhões para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;
      • R$ 625 milhões para órgãos da União.

      Demanda crescente

      O objetivo da medida é atender à demanda crescente por crédito direto por parte de estados e municípios, permitindo:

      • Mais rapidez na contratação de empréstimos
      • Maior autonomia para investimentos locais
      • Continuidade de projetos públicos sem depender do aval federal

      A decisão entra em vigor após publicação oficial e faz parte da gestão anual dos limites de endividamento do setor público.

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