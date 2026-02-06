Com Lula, gasolina fica 16% mais barata, mas postos cobram 37% a mais

247 - O custo para abastecer um tanque de 50 litros com gasolina ficou R$ 67,50 mais caro em três anos, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), mesmo com redução acumulada no preço do combustível nas refinarias. A elevação considera o aumento médio de R$ 1,35 por litro no período, e pode ser ainda maior dependendo do posto escolhido. Na semana passada, o maior preço de revenda registrado no Brasil chegou a R$ 9,29 por litro, encontrado em estabelecimentos de Barueri (SP) e Guarujá (SP), segundo o UOL.

O cenário chama atenção porque, enquanto o preço da gasolina vendida nas refinarias da Petrobras caiu cerca de 16%, o valor final ao consumidor subiu aproximadamente 37% ao longo do mesmo intervalo.

De acordo com o levantamento apresentado, a Petrobras representa menos de um terço do preço final da gasolina, respondendo por 28,4% do valor pago pelos motoristas. Outros fatores entram no cálculo, como a mistura obrigatória com etanol, que corresponde a 16,4%, além dos impostos federais (10,7%) e estaduais (24,8%). Também pesam no bolso do consumidor as margens de distribuição e revenda, que somam 19,6% do total. Entre os elementos que pressionaram o preço está a elevação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que subiu R$ 0,10 por litro.