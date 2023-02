Depois de Americanas, Oi, Marisa e Cultura, Azul quer refinanciar dívida de R$ 4,5 bilhões

Apoie o 247

247 - A companhia aérea Azul (AZUL4). pretende renegociar dívidas que chegam a R$ 4,5 bilhões. A agência de classificação de risco Fitch, rebaixou nesta sexta-feira (10) o rating nacional da empresa de B para CCC, próximo ao nível de calote.

De acordo com a agência, existem "altos riscos de refinanciamento da Azul, as pressões no fluxo de caixa operacional da companhia, a deterioração de sua liquidez, de acordo com a metodologia da Fitch, e as restrições mais acentuadas no mercado de crédito local, em função da inadimplência da Americanas S.A.". O relato da Fitch foi publicado pelo site Seu Dinheiro.

As Lojas Americanas entraram em recuperação judicial por dívidas estimadas entre R$ 43 bilhões e R$ 48 bilhões. A empresa tem como principais acionistas os empresários Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles. Juntos, eles têm cerca de 31% das ações da empresa.

A Justiça aceitou um pedido feito pelos três empresários para emprestar até R$ 2 bilhões às Lojas Americanas. O valor é bem inferior ao débito da companhia.

A Oi entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. A iniciativa era esperada porque, na semana passada, a empresa a suspensão por 30 dias a execução de cobranças de suas dívidas, em processo na na Justiça do Rio de Janeiro. A Oi entrou com pedido de recuperação pela primeira vez em 2016, por dívidas de R$ 65 bilhões. O valor é de R$ 35 bilhões atualmente, dos quais R$ 29 bilhões são devidos a instituições financeiras (bancos, bondholders e agências de crédito).

A Marisa Lojas também resolveu passar por um processo de reestruturação.

Outra companhia, a Livraria Cultura, teve pedido de falência decretado pelo Juiz da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo.

A Ambev, que Lemann, Sicupira e Telles como alguns dos acionistas, também teria um rombo tributário.

