Desenrola 2.0 já renegociou dívidas de 6 milhões de brasileiros, afirma Dario Durigan

247 - O programa Novo Desenrola Brasil já beneficiou mais de 6 milhões de pessoas com a renegociação de dívidas em todo o país. A informação foi divulgada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, nesta terça-feira (9), em entrevista ao UOL. Segundo o ministro, a expectativa do governo federal é ampliar esse número para 10 milhões de brasileiros até o fim de junho.

De acordo com o balanço apresentado por Durigan, cerca de 4 milhões de pessoas já conseguiram regularizar sua situação financeira por meio da iniciativa. O programa, que teve uma nova etapa lançada neste mês e seguirá em funcionamento até agosto, tem como foco principal famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos.

“Hoje, nesta manhã, temos mais de 6 milhões de pessoas e famílias beneficiadas pelo novo Desenrola. Fizemos agora o Desenrola, 6 milhões de famílias beneficiadas nos primeiros dias, vai ser uma mobilização nacional até o dia 2 de agosto. Quatro milhões de pessoas já estão desnegativadas, 1,1 milhão já pagaram à vista a sua dívida com desconto de mais de 80% na média, já liquidaram, estão aptas a trocar seu carro, comprar eletrodoméstico. Outros 1,7 milhão foram renegociadas”, afirmou o ministro.

Durigan também demonstrou confiança na ampliação dos resultados nas próximas semanas. “Acho que muito em breve, ainda em junho, a gente chega em 10 milhões de pessoas”, declarou.

O Novo Desenrola Brasil foi criado para facilitar a renegociação de débitos de consumidores que recebem até R$ 8.105 por mês. A iniciativa contempla dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam em atraso entre 90 dias e dois anos, incluindo pendências relacionadas a cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.

Na semana passada, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, informou que o programa já havia renegociado aproximadamente R$ 20 bilhões em débitos. Com descontos que podem chegar a 85%, o valor total das dívidas foi reduzido para cerca de R$ 2,7 bilhões.

Outra medida incorporada ao programa foi a autorização para utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no pagamento das dívidas. Desde o fim de março, os participantes podem sacar até R$ 1 mil por titular ou 20% do saldo disponível nas contas do FGTS, prevalecendo o valor mais alto.

Além das famílias, o pacote de renegociação também contempla micro e pequenas empresas, incluindo microempreendedores individuais (MEIs), produtores rurais e estudantes com contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A renegociação das dívidas do Fies deverá entrar em operação ainda neste mês.

Entre as condições oferecidas pelo Desenrola 2.0 estão descontos que variam de 30% a 90%, taxa de juros limitada a 1,99% ao mês, parcelamento em até 48 meses e prazo de até 35 dias para o pagamento da primeira parcela. O valor máximo da dívida renegociada, após a aplicação dos descontos, é de R$ 15 mil por pessoa em cada instituição financeira participante.

Para aderir ao programa, os interessados devem procurar os canais oficiais dos bancos habilitados. As operações contam com garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO), mecanismo criado para ampliar o acesso à renegociação e reduzir os riscos para as instituições financeiras.