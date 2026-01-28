Dólar abre abaixo de R$ 5,20 com mercado atento aos juros no Brasil e nos EUA

247 - O dólar abriu em queda frente ao real nesta quarta-feira (28), dando sequência ao movimento de baixa registrado na véspera, em um dia marcado pela expectativa dos investidores em relação às decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. A chamada “Super Quarta”, quando Banco Central e Federal Reserve divulgam seus comunicados sobre juros, concentra as atenções do mercado financeiro e influencia diretamente o comportamento do câmbio, informa o InfoMoney.

Por volta das 9h06, o dólar à vista recuava 0,17%, sendo negociado a R$ 5,197 na venda. Já o contrato futuro da moeda para fevereiro, atualmente o mais negociado na B3, apresentava alta de 0,31%, cotado a R$ 5,199. O movimento ocorre após o dólar ter encerrado a terça-feira (27) com queda de 1,38%, fechando a R$ 5,20, no menor nível desde 28 de maio de 2024.

A trajetória recente do câmbio reflete, em grande parte, a desvalorização global da moeda norte-americana frente a outras divisas e o aumento do interesse de investidores estrangeiros por ativos brasileiros. Esse fluxo externo tem contribuído para a pressão baixista sobre o dólar no mercado doméstico.

No cenário interno, as expectativas seguem moderadas. A maioria dos analistas aposta na manutenção da taxa Selic em 15% pelo Banco Central, mas o foco estará no comunicado da autoridade monetária, em busca de sinais sobre quando pode ter início um ciclo de corte de juros.

Nos Estados Unidos, a decisão ocorre em meio à pressão política do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem defendido cortes mais robustos na taxa básica. Ainda assim, o consenso do mercado é de que o Federal Reserve deverá manter os juros no intervalo atual, entre 3,5% e 3,75%. Os investidores, porém, acompanham atentamente possíveis indicações sobre mudanças na política monetária no médio e longo prazo.

De acordo com a ferramenta FedWatch, do CME Group, há 97% de probabilidade de manutenção dos juros pelo banco central norte-americano. Para o Bank of America (BofA), o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) permanece “firmly on hold”, ou seja, firmemente em modo de espera até que haja alteração no balanço de riscos da economia.

Questionado sobre as fortes quedas recentes do dólar, Donald Trump afirmou que o valor da moeda é “ótimo”, reforçando entre os investidores a percepção de que o governo dos Estados Unidos vê com bons olhos um dólar mais fraco, o que torna as exportações do país mais competitivas no mercado internacional.

Esse contexto também se reflete no índice do dólar, que mede o desempenho da moeda norte-americana frente às principais divisas globais. O indicador recuou cerca de 1,2% na terça-feira, atingindo 95,57 pontos, o menor nível desde fevereiro de 2022.