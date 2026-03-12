Dólar fecha em alta e supera R$ 5,24 com aversão ao risco global

Reuters - A escalada da guerra no Oriente Médio nesta quinta-feira, com o Irã intensificando o discurso e os ataques contra alvos dos EUA e de Israel, disparou a busca pela proteção do dólar em todo o mundo, fazendo a moeda norte-americana registrar alta firme no Brasil.

O dólar à vista fechou com elevação de 1,69%, aos R$ 5,2464, em sintonia com o avanço forte da moeda norte-americana ante outras divisas de países emergentes, como o peso chileno, o rand sul-africano e o peso mexicano.

No ano, a divisa acumula agora queda de 4,42% ante o real.

Às 17h09, o dólar futuro para abril -- o mais líquido no mercado brasileiro -- subia 1,68% na B3, aos R$5,2675.