Dólar recua após Trump afirmar que guerra está perto do fim

Reuters - O dólar reverteu os ganhos do início da sessão e fechou a segunda-feira em baixa firme no Brasil, em meio à atuação de exportadores e investidores comprados na ponta de venda de moeda e após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que a guerra no Oriente Médio está "praticamente concluída".

Após oscilar acima dos R$5,28 na abertura, o dólar à vista fechou a segunda-feira com baixa de 1,45%, aos R$5,1655. No ano, a divisa passou a acumular queda de 5,89% ante o real.

Às 17h17, o dólar futuro para abril -- o mais líquido no mercado brasileiro -- cedia 1,76% na B3, aos R$5,1965.

No início do dia, em meio às preocupações em torno da guerra dos EUA e de Israel contra o Irã, o dólar superou os R$5,28, em sintonia com o avanço da moeda ante outras divisas no exterior. Mas alguns agentes aproveitaram as cotações mais elevadas no Brasil para vender moeda, em movimento semelhante ao visto na sexta-feira.

"Com o dólar nestes níveis, o exportador vende e o (investidor) comprado também desmonta posição", disse o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik.

Investidores comprados são aqueles posicionados na alta do dólar. Quando as cotações atingem determinados níveis, eles vendem dólares -- em especial no mercado futuro -- para realizar lucros.

"Há um fluxo comercial positivo (no Brasil) que está fazendo contraponto", reforçou Fernando Bergallo, diretor da assessoria FB Capital, ao justificar a recuperação do real pela manhã.

Durante a tarde, o recuo do dólar se aprofundou, após declarações de Trump. Em entrevista à CBS, ele afirmou que acredita que a guerra contra o Irã "está praticamente concluída" e que os EUA estão "muito à frente" do prazo inicial estimado de quatro a cinco semanas, segundo relato de um repórter da rede na plataforma X.

Os comentários foram a senha para o dólar atingir nova mínima no Brasil, de R$5,1602 (-1,55%), às 16h33.

Operador ouvido pela Reuters pontuou que, com a moeda na faixa dos R$5,17, várias ordens de stop loss (parada de perdas) foram disparadas, o que aprofundou a baixa das cotações.

No exterior, as declarações de Trump também tiraram força do dólar, que se firmou em queda ante a maior parte das demais divisas. Às 17h15, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,68%, a 98,869.

No Brasil, no fim da manhã, o Banco Central vendeu 50.000 contratos de swap cambial em operação de rolagem.