Dólar recua ao menor nível desde maio de 2024

Reuters - O dólar fechou a quarta-feira com nova baixa ante o real, no menor valor desde maio de 2024, influenciado pelo recuo da moeda norte-americana no exterior e por nova pesquisa sobre as eleições no Brasil mostrando empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros concorrentes ao Planalto.

O dólar à vista fechou em baixa de 0,60%, aos R$5,1247, menor valor de fechamento desde 21 de maio de 2024, quando encerrou em R$5,1163. No ano, a moeda acumula agora queda de 6,64%.

Às 17h04, o dólar futuro para março -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,70% na B3, aos R$5,1265.

No início do dia, uma pesquisa Atlas/Bloomberg mostrou Lula numericamente atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em simulações de segundo turno da disputa presidencial.

No levantamento, Flávio tem 46,3% no segundo turno, contra 46,2% de Lula. Já Tarcísio soma 47,1%, contra 45,4% de Lula. Como a margem de erro é de 1 ponto percentual para mais e para menos, Lula está empatado tanto com Flávio quanto com Tarcísio, mas aparece numericamente atrás.

Esse cenário menos favorável a Lula foi bem recebido pelo mercado, traduzindo-se na queda do dólar ante o real.

O movimento foi ajudado ainda pelo recuo quase generalizado da moeda norte-americana ante outras divisas no exterior, incluindo pares do real como o rand sul-africano, o peso chileno e o peso mexicano.

“A aposta do mercado hoje é contra o Lula, isso está evidente. Então, a pesquisa ajudou neste contexto (de queda do dólar)”, comentou Fernando Bergallo, diretor da assessoria FB Capital, acrescentando que o recuo da moeda norte-americana no exterior também pesou sobre as cotações no Brasil.

Às 9h07 -- na abertura da sessão, já após a pesquisa -- o dólar à vista marcou a menor cotação do dia, de R$5,1188 (-0,71%).

Durante a sessão, a divisa chegou a virar para o positivo, registrando a máxima de R$5,1678 (+0,24%) às 12h48, mas à tarde ela voltou a se firmar em baixa. O recuo do dólar ocorreu a despeito de o dia ter sido negativo para o Ibovespa, o principal índice de ações da bolsa brasileira.

“Apesar de o Ibovespa ter apresentado leve correção, o panorama favorável ao real é reforçado pelo ingresso de recursos estrangeiros no mercado brasileiro... atraídos pelo diferencial de juros e pela continuidade do movimento de rotação geográfica/setorial global”, disse Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, em comentário escrito.

Durante a tarde, o Banco Central informou que o Brasil registrou fluxo cambial total positivo de US$3,358 bilhões em fevereiro até dia 20. Somente na semana passada, encurtada pelo Carnaval, o país recebeu US$1,870 bilhão.

No exterior, às 17h14 o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,19%, a 97,695.