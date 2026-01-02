TV 247 logo
      Dólar recua com força em dia de negociações esvaziadas

      A moeda continua acima dos R$ 5

      Notas de dólar (Foto: Luisa Gonzalez / Reuters)

      SÃO PAULO, 2 Jan (Reuters) - O dólar fechou o primeiro pregão do ano em queda firme em meio a um pregão de baixa liquidez nos mercados.

      O dólar à vista fechou em queda de 1,19%, aos R$5,4238 na venda.

      Às 17h08, o contrato de dólar futuro para fevereiro -- atualmente o mais negociado no Brasil -- caía 1,03% na B3, aos R$5,4620.

      (Por Igor Sodré)

