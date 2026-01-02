Dólar recua com força em dia de negociações esvaziadas
A moeda continua acima dos R$ 5
SÃO PAULO, 2 Jan (Reuters) - O dólar fechou o primeiro pregão do ano em queda firme em meio a um pregão de baixa liquidez nos mercados.
O dólar à vista fechou em queda de 1,19%, aos R$5,4238 na venda.
Às 17h08, o contrato de dólar futuro para fevereiro -- atualmente o mais negociado no Brasil -- caía 1,03% na B3, aos R$5,4620.
(Por Igor Sodré)