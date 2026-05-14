Dólar recua e fecha abaixo de R$ 5,00 com política no radar

Reuters - Após o forte avanço da véspera, o dólar passou por correção técnica e fechou a quinta-feira novamente abaixo dos R$5,00, em meio aos desdobramentos políticos de reportagem ligando o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao ex-dono do banco Master, Daniel Vorcaro, atualmente preso.

O dólar à vista encerrou a sessão com queda de 0,37%, aos R$4,9872. No ano, a divisa dos EUA passou a acumular baixa de 9,14% ante o real.

Às 17h02, o dólar futuro para junho -- atualmente o mais líquido no mercado brasileiro -- cedia 0,40% na B3, aos R$5,0055.

Na quarta-feira, a moeda norte-americana à vista havia avançado 2,27%, aos R$5,0059, após uma reportagem do Intercept Brasil afirmar que Flávio negociou com Vorcaro R$134 milhões para bancar um filme sobre a vida de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado.

Flávio Bolsonaro negou ter cometido qualquer irregularidade em sua relação com Vorcaro, alegando ter buscado recursos privados para um filme sobre a história do pai, sem oferecer qualquer vantagem em troca. Procurada, a defesa de Vorcaro não quis comentar a reportagem do Intercept.

Daniel Vorcaro está no centro do escândalo da liquidação do Master, acusado de cometer fraudes bilionárias. Ele negocia atualmente uma proposta de delação premiada que pode atingir parlamentares e outras autoridades.

Na manhã desta quinta-feira, em nova fase da operação Compliance Zero, a Polícia Federal prendeu Henrique Vorcaro, pai de Daniel.

No entanto, após a disparada da véspera, a sessão desta quinta-feira foi de ajustes nas cotações do dólar ante o real.

“Depois de o mercado reagir inicialmente ao aumento das incertezas eleitorais e fiscais, levando o dólar novamente acima de R$ 5,00, o câmbio passou a corrigir parte do movimento, acompanhando também um ambiente externo mais favorável”, pontuou no fim da tarde Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, em comentário escrito.

Às 11h48, o dólar à vista atingiu a cotação mínima intradia de R$4,9717 (-0,68%).

No mercado, porém, a percepção mais geral ainda era de que a ligação de Flávio Bolsonaro com Vorcaro eleva as chances de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reeleger. A continuidade do governo Lula, por sua vez, é vista como um fator negativo para o ajuste das contas públicas.

“O mercado seguiu cauteloso, monitorando os desdobramentos políticos locais e o potencial impacto sobre a percepção de risco doméstico”, acrescentou Shahini.

No fim da manhã, sem efeito sobre as cotações, o Banco Central vendeu 50.000 contratos de swap cambial tradicional para rolagem do vencimento de 1º de junho.

No exterior, os investidores seguiram atentos ao noticiário geopolítico. Em Pequim, o presidente dos EUA, Donald Trump, discutiu a guerra contra o Irã com o presidente da China, Xi Jinping, enquanto novos ataques a embarcações foram registrados perto do Estreito de Ormuz.

Às 17h13, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,43%, a 98,892.

(Edição de Alexandre Caverni)