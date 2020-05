Dono do Madero diz que vendas caíram cerca de 25% em pontos reabertos

247 - O empresário Junior Durski, que gerou polêmica ao dizer, em vídeo , que “não podemos parar por conta de 5 ou 7 mil que vão morrer”, numa crítica ao isolamento social praticado em combate à pandemia do coronavírus, diz agora que não nunca desmereceu o valor de uma vida.

Em entrevista à Exame, ele contou que as vendas nos restaurantes que foram reabertos em algumas cidades caíram 25%, mas que estão voltando aos poucos. “Estamos retomando o movimento aos poucos, apesar de entender que as pessoas estão sofrendo com a crise econômica”, disse.

“Nunca desmereci o valor de uma vida e não é o que eu acredito. O que eu quis dizer é minha preocupação como empresário é também com a economia e com os milhões de desempregos”, declarou ainda.

Nesta sábado 16, em entrevista à Band , Durski se disse surpreso com o “sumiço” das pessoas em seus estabelecimentos. Após minimizar as mortes por Covid-19 no Brasil, o dono do Madero afirmou não ter se arrependido do que disse . Ele também demitiu 600 funcionários mesmo depois de ter prometido manter o quadro durante a crise.

