Durigan participa de lançamento de parceria que conecta dados da B3 ao principal terminal financeiro da China

247 - O ministro da Fazenda, Dario Durigan, participará na quarta-feira (24) de um evento em Xangai que marcará o início da disponibilização de informações do mercado de capitais brasileiro no Wind Financial Terminal, principal plataforma de dados financeiros da China. A cerimônia oficializará uma parceria estratégica com a B3, criando uma conexão direta entre investidores chineses e informações do mercado financeiro do Brasil.

A iniciativa busca ampliar a visibilidade do Brasil junto à comunidade financeira da China e facilitar a atração de investimentos para o país. Segundo Durigan, a integração dos dados representa um avanço na aproximação entre os dois mercados.

"O Brasil tem se consolidado como um porto seguro e dinâmico para o capital estrangeiro. Ao integrarmos os dados da B3 à principal plataforma financeira da China, estamos construindo uma ponte de transparência que reduz distâncias e dá aos investidores asiáticos as ferramentas necessárias para participarem ativamente do nosso crescimento. Os investimentos fluem para onde há previsibilidade e informação clara", declarou.

A parceria permitirá que gestores de ativos, bancos, seguradoras e corretoras chinesas tenham acesso em tempo real a informações consideradas essenciais para a avaliação de investimentos no Brasil. Entre os dados disponíveis estarão cotações de mercado, índices, estatísticas de negociação, informações de referência e séries históricas da B3.

Para o ministro, a ampliação do acesso a essas informações pode contribuir para o fortalecimento dos fluxos de capital entre os dois países. "Facilitar o acesso a essas informações é essencial para atrair novos investimentos, diversificar o financiamento da nossa economia e fortalecer a cooperação estratégica entre o Brasil e a China", complementou.

Fortalecimento da cooperação financeira

A iniciativa ocorre em um momento de crescente internacionalização das instituições financeiras chinesas. Com a ampliação dos investimentos externos por parte desses agentes, o acesso simplificado aos dados do mercado brasileiro tende a reduzir assimetrias de informação e aprimorar processos de análise e comparação de ativos.

A integração entre a B3 e a Wind Information também amplia a exposição do Brasil junto aos investidores asiáticos, reforçando sua posição como principal destino de investimentos na América Latina e como um dos mais relevantes mercados emergentes do mundo.

De acordo com o Ministério da Fazenda, a parceria tem potencial para diversificar as fontes de financiamento da economia brasileira e ampliar a entrada sustentável de capital estrangeiro, fortalecendo a cooperação financeira bilateral entre Brasil e China.