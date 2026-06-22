247 - O Brasil mira investimentos verdes em missão à China liderada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que terá agenda em Xangai e Pequim para tratar de Eco Invest, mercado de carbono, Pandabonds e integração financeira.

De acordo com o Ministério da Fazenda, a viagem tem como objetivo aprofundar a cooperação bilateral em áreas consideradas estratégicas para a transformação ecológica e para a aproximação financeira entre os dois países. A programação inclui reuniões com bancos multilaterais, autoridades econômicas chinesas e a formalização da primeira adidância tributária e aduaneira brasileira na China.

A missão oficial busca avançar em instrumentos como a emissão de Pandabonds, o Programa Eco Invest Brasil, a Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos e para a Transformação Ecológica (BIP) e o desenvolvimento do mercado regulado de carbono. A agenda também pretende apresentar oportunidades de investimento no Brasil a parceiros asiáticos e instituições financeiras internacionais.

“O Brasil e a China vivem um momento de profunda convergência em torno da transição ecológica e do desenvolvimento sustentável. Nossa missão à Ásia tem o propósito claro de estreitar essa parceria, apresentando ao mundo oportunidades concretas, como o programa Eco Invest Brasil, e avançando no diálogo sobre a integração financeira, inclusive na troca de informações”, disse Durigan.

Delegação reúne Tesouro, Receita e mercado de carbono

A comitiva brasileira é formada por integrantes de diferentes áreas do Ministério da Fazenda. Participam da missão o secretário do Tesouro, Daniel Leal, a secretária Extraordinária do Mercado de Carbono, Cristina Reis, o secretário de Assuntos Internacionais, Mathias Alencastro, o chefe da Assessoria de Relações Internacionais da Receita, João Paulo Fachada, o assessor especial do ministro, Rafael Dubeux, além de equipes técnicas.

Segundo Durigan, a viagem também representa uma atualização da presença institucional brasileira na China, com foco na atração de capital e na criação de mecanismos permanentes de cooperação.

“Além de mobilizar o capital necessário para a descarbonização da nossa economia, estamos modernizando nossa relação institucional, como demonstra a criação inédita da nossa adidância tributária em Pequim. É uma agenda focada em trazer investimentos produtivos, gerar inovação e fortalecer cadeias de valor integradas", afirmou o ministro.

Agenda começa em Xangai com finanças verdes

A comitiva brasileira tem chegada prevista a Xangai na terça-feira, 23 de junho, quando a equipe fará a instalação e a preparação para os compromissos oficiais. A programação será dividida entre Xangai, centro financeiro da China, e Pequim, capital do país.

Na quarta-feira, 24 de junho, Durigan participa do Fórum Brasil-China sobre Finanças Verdes, evento organizado por entidades não governamentais para debater o papel das finanças sustentáveis na relação sino-brasileira.

Ainda em Xangai, a delegação fará uma visita à Wind Information, principal empresa provedora de informações do mercado financeiro chinês. A presença do Ministério da Fazenda marcará o início da transmissão de informações e dados sobre o mercado brasileiro pela plataforma diretamente na China.

A agenda em Xangai será encerrada com uma reunião bilateral no Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o Banco do Brics. O encontro será presencial com a presidenta da instituição, Dilma Rousseff.

Pequim terá reuniões com banco central chinês e AIIB

Na quinta-feira, 25 de junho, a programação segue em Pequim. O primeiro compromisso será uma reunião no Banco Popular da China (PBOC), com o presidente do banco central chinês, Pan Gongsheng.

No mesmo dia, Durigan participará da etapa final de um seminário sobre o Eco Invest Brasil no Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB). O encontro tem como objetivo atrair o interesse de parceiros asiáticos, ecossistemas de inovação e bancos multilaterais para o desenvolvimento de cadeias de valor brasileiras.

Integrantes do Ministério da Fazenda participam de toda a programação do seminário. Em seguida, haverá uma reunião bilateral formal com a presidente do AIIB, Zou Jiayi, para consolidar as relações do Brasil, que possui assento no banco, com a instituição asiática.

Adidância tributária será formalizada em Pequim

Na sexta-feira, 26 de junho, a Embaixada do Brasil em Pequim sediará o evento de criação da primeira adidância tributária e aduaneira da Receita Federal brasileira na China. O mecanismo é considerado estratégico para ampliar a cooperação fiscal, tributária e aduaneira entre os dois países.

Durigan fará um atendimento à imprensa para apresentar um balanço das reuniões realizadas em Xangai e Pequim. O último compromisso da missão será uma reunião bilateral com o ministro das Finanças da China, Lan Fo’an. O encontro encerrará a agenda oficial da delegação brasileira na Ásia.