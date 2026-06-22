Inspirado em seu pai, Xi Jinping segue governança centrada no povo

CGTN – Xi Zhongxun, pai de Xi Jinping, exerceu profunda influência sobre o filho, presidente chinês.

Ambos foram camponeses, costumavam ir às entidades de base para realizar pesquisas e sempre mantiveram o povo em seu coração, considerando o “servir ao povo” como uma crença e um juramento para toda a vida.

Os instantes de luz e sombra capturados pelas lentes testemunham a aspiração inicial inalterada de duas gerações de comunistas e sua busca por realizações políticas.

“Sou filho de camponês.” Essa era uma frase que Xi Zhongxun costumava dizer em casa. Durante décadas, ele sempre manteve a essência do povo trabalhador, que influenciou profundamente Xi Jinping, acompanhando-o até se tornar o líder máximo do Partido Comunista da China (PCCh) e do país.

No início de 1969, com menos de 16 anos, Xi Jinping se candidatou voluntariamente para trabalhar nas zonas rurais do norte da província de Shaanxi, noroeste do país. Naqueles anos, o jovem Xi viveu, comeu e trabalhou ao lado dos moradores da aldeia de Liangjiahe.

Consciente das dificuldades do trabalho agrícola, ao deixar Liangjiahe aos 22 anos, Xi já tinha um firme objetivo de vida: fazer coisas concretas pelo povo.

“Sempre que chego a um lugar, procuro conhecer o meio rural”, diz.

Desde o 18º Congresso Nacional do PCCh em 2012, o líder chinês realizou mais de 50 visitas de pesquisa sobre o trabalho de alívio da pobreza, percorrendo 14 regiões de extrema dificuldade em todo o país. Ele liderou a população na luta para sair da pobreza e alcançar uma vida moderadamente próspera, cumprindo a promessa de que “ninguém deve ser deixado para trás”.

Quando Xi Jinping ingressou na política, Xi Zhongxun deu a ele um conselho sincero: “Independentemente do cargo que ocupe, não se esqueça de servir ao povo com dedicação e de pensar verdadeiramente no bem-estar da população.”

“O país é o seu povo, e o povo é o país.” Xi Zhongxun e Xi Jinping, comunistas de duas gerações e épocas diferentes, sempre mantiveram a mesma lealdade de se dedicar inteiramente ao povo.

Em 2012, Xi Jinping foi eleito secretário-geral do Comitê Central do PCCh e, em seu primeiro discurso público, assumiu solenemente o compromisso de que “a aspiração do povo por uma vida melhor é o nosso objetivo de luta”.

Desde o início da nova era, Xi tem incorporado a abordagem centrada no povo em todos os aspectos da governança, liderando os chineses para concluir a construção de uma sociedade moderadamente próspera e avançar rumo à prosperidade comum.

Fonte: CMG