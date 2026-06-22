Inspirado em seu pai, Xi Jinping segue governança centrada no povo
No início de 1969, com menos de 16 anos, Xi Jinping se candidatou voluntariamente para trabalhar nas zonas rurais do norte da província de Shaanxi
CGTN – Xi Zhongxun, pai de Xi Jinping, exerceu profunda influência sobre o filho, presidente chinês.
Ambos foram camponeses, costumavam ir às entidades de base para realizar pesquisas e sempre mantiveram o povo em seu coração, considerando o “servir ao povo” como uma crença e um juramento para toda a vida.
Os instantes de luz e sombra capturados pelas lentes testemunham a aspiração inicial inalterada de duas gerações de comunistas e sua busca por realizações políticas.
“Sou filho de camponês.” Essa era uma frase que Xi Zhongxun costumava dizer em casa. Durante décadas, ele sempre manteve a essência do povo trabalhador, que influenciou profundamente Xi Jinping, acompanhando-o até se tornar o líder máximo do Partido Comunista da China (PCCh) e do país.
No início de 1969, com menos de 16 anos, Xi Jinping se candidatou voluntariamente para trabalhar nas zonas rurais do norte da província de Shaanxi, noroeste do país. Naqueles anos, o jovem Xi viveu, comeu e trabalhou ao lado dos moradores da aldeia de Liangjiahe.
Consciente das dificuldades do trabalho agrícola, ao deixar Liangjiahe aos 22 anos, Xi já tinha um firme objetivo de vida: fazer coisas concretas pelo povo.
“Sempre que chego a um lugar, procuro conhecer o meio rural”, diz.
Desde o 18º Congresso Nacional do PCCh em 2012, o líder chinês realizou mais de 50 visitas de pesquisa sobre o trabalho de alívio da pobreza, percorrendo 14 regiões de extrema dificuldade em todo o país. Ele liderou a população na luta para sair da pobreza e alcançar uma vida moderadamente próspera, cumprindo a promessa de que “ninguém deve ser deixado para trás”.
Quando Xi Jinping ingressou na política, Xi Zhongxun deu a ele um conselho sincero: “Independentemente do cargo que ocupe, não se esqueça de servir ao povo com dedicação e de pensar verdadeiramente no bem-estar da população.”
“O país é o seu povo, e o povo é o país.” Xi Zhongxun e Xi Jinping, comunistas de duas gerações e épocas diferentes, sempre mantiveram a mesma lealdade de se dedicar inteiramente ao povo.
Em 2012, Xi Jinping foi eleito secretário-geral do Comitê Central do PCCh e, em seu primeiro discurso público, assumiu solenemente o compromisso de que “a aspiração do povo por uma vida melhor é o nosso objetivo de luta”.
Desde o início da nova era, Xi tem incorporado a abordagem centrada no povo em todos os aspectos da governança, liderando os chineses para concluir a construção de uma sociedade moderadamente próspera e avançar rumo à prosperidade comum.
Fonte: CMG